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الرياضي

جيوفيناتسي يشارك في «الفورمولا-1»

جيوفيناتسي يشارك في «الفورمولا-1»
22 أغسطس 2022 17:25

روما (رويترز) 

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قال هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات اليوم الاثنين: إن الإيطالي أنطونيو جيوفيناتسي سيشارك في التجارب الحرة يوم الجمعة لسباقي إيطاليا وجائزة أميركا الكبرى مع الفريق الذي تزوده فيراري بالمحركات.
وجيوفيناتسي البالغ عمره 28 عاماً هو السائق الاحتياطي في فيراري وينافس أيضاً في سلسلة «الفورمولا ئي» منذ أن فقد مكانه في «الفورمولا- 1» في ألفا روميو في نهاية الموسم الماضي.
وقال جونتر شتاينر رئيس هاس: «يحرص فيراري على منح أنطونيو بعض الوقت في سيارة «الفورمولا- 1» يوم الجمعة، ونحن سعداء بطبيعة الحال لتقديم يد المساعدة».
شارك جيوفيناتسي في 62 سباقاً لـ «فورمولا -1»، وسيحل محل ميك شوماخر وكيفن ماجنوسن على الترتيب في التجارب الحرة الأولى في مونزا وأوستن.
وقال جيوفيناتسي: السعادة لا تسعني للحصول على فرصة لقيادة سيارة «الفورمولا-1» مجدداً في حصص تجارب رسمية، ستكون فرصة جيدة لتعزيز ثقتي في نفسي مع الجيل الجديد من سيارات «الفورمولا-1»، إنها أفضل طريقة للاستعداد إذا تم استدعائي كسائق احتياطي.
وقد يبحث هاس أيضاً عن سائق لعام 2023 حيث ينتهي عقد ميك شوماخر المدعوم من فيراري في نهاية هذا الموسم.

الفورمولا-1
إيطاليا
أميركا
فيراري
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