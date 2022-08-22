كاسيميرو يتعهد بالعودة في «وداع الدموع»!

برلين (د ب أ)

تعهد النجم البرازيلي كاسيميرو المنتقل من ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالعودة إلى الريال في وقت لاحق من مسيرته الاحترافية.

وينضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تردد أن قيمتها المبدئية تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني «8. 70 مليون دولار».

وكان كاسيميرو «30 عاماً» قد انضم إلى ريال مدريد قادماً من ساو باولو عام 2013، وقد شكل ركيزة أساسيا في خط وسط الملكي منذ عودته من فترة إعارة لبورتو البرتغالي في عام 2015 .

وتوج كاسيميرو مع ريال مدريد بـ 18 لقباً، من بينها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وقبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد رسمياً، ودع كاسيميرو ريال مدريد اليوم الاثنين، وتعهد بالعودة إلى النادي الملكي في يوم ما.

وقال كاسيميرو، الذي انهمرت الدموع من عينيه خلال حديثه أمام جمع من لاعبي الريال والمسؤولين والمدربين: أود أن أوضح أنني سأعود إلى هنا في يوم ما لأثبت مكانة هذا النادي بالنسبة لي، وكي أساعده عبر أي دور قد أكون مفيداً فيه.

وأضاف: سعيد للغاية بأنني سأطور مسيرتي في ناد رائع مثل مانشستر

يونايتد، ريال مدريد سيظل رائعاً في الحاضر والمستقبل، شكراً جزيلاً لكم، وعندما وصلت أنا وزوجتي إلى هنا، لم نكن نعرف أحدا، فقد كانت دولة جديد بالنسبة لنا، وكان فريقا جديداً بالنسبة لي، وقد أردنا بناء حياتنا ومستقبلنا وأسرتنا هنا، وعندما تلقيت اتصالاً من ريال مدريد، كنت في ساو باولو، وبالطبع كنت سعيداً للغاية بهذا الاتصال، كنت أعرف أنني في يوم ما سألعب للفريق الأول، لكن عندما وصلت، بدأت مع فريق ريال مدريد كاستيا، وكان أمراً مثيراً للغاية بالنسبة لي، بدأت تعلم قيم هذا النادي، وهي ما تشكل أفضل جانب فيه، وأشكر كثيراً مجلس الإدارة على معاملتي بهذا اللطف، وأشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين بالطبع، الذين ما كنت لأنجز شيئاً بدونهم.