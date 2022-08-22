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الرياضي

«القفزة الهائلة» تضع تشوريتش في «الطابق 29»

«القفزة الهائلة» تضع تشوريتش في «الطابق 29»
22 أغسطس 2022 15:12

 
باريس (أ ف ب) 

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حقق الكرواتي بورنا تشوريتش قفزة هائلة في تصنيف لاعبي تنس المحترفين، إثر تتويجه بطلاً لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز، بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 و6-2.
وخاض تشوريتش غمار الدورة الأميركية، وهو في المركز 152 عالمياً، بعد عملية جراحية في كتفه أبعدته عن الملاعب لنحو عام، لكنه فاجأ الجميع بأحرازه اللقب ليقفز إلى المركز التاسع والعشرين، بحسب التصنيف الصادر الاثنين.
وكان الكرواتي يخوض أول نهائي منذ دورة سان بطرسبورج الروسية عام 2020.
وأهدر تشوريتش مجموعة واحدة طوال الدورة الأميركية، وكانت أمام الإسباني المخضرم رافايل نادال في الدور الثاني.
في المقابل، صعد تسيتسيباس مركزين، وبات خامساً على حساب النرويجي كاسبر رود الذي دفع ثمن خروجه المبكر من الدور الثاني في الدورة الأميركية.
وفي فئة السيدات، حيث بقيت التونسية أنس جابر خامسة، قفزت الفرنسية كارولين جارسيا 18 مركزاً لتحتل المرتبة 17، بعد تتويجها بطلة لدورة سينسيناتي الألف، إثر فوزها المفاجئ على التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا 6-2 و6-4.
وباتت الفرنسية أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة، بعد صعودها من التصفيات، علماً بأنها أقصت ثلاث لاعبات بين المصنفات العشر الأوليات في طريقها إلى اللقب، وهن اليونانية ماريا ساكاري الثالثة، والأميركية جيسيكا بيجولا الثامنة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة.
وكانت جارسيا تحتل المركز الـ79 عالمياً في مايو، لكنها توجت بدورة باد هومبورج الألمانية في يونيو على الملاعب العشبية، ثم بدورة وارسو على الملاعب الترابية بإخراجها البولندية أيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في الطريق إلى اللقب، ثم سينسيناتي لتواصل صعودها سلم الترتيب.
واحتفظت شفيونتيك التي خرجت في ثمن النهائي في سينسيناتي، بصدارة التصنيف بفارق شاسع عن وصيفتها الإستونية انيت كونتافيت «8605 مقابل 4580».
ودخلت الأميركية ماديسون كيز الفائزة على شفيونتيك في الدورة الأميركية، قبل أن تسقط أمام كفيتوفا في نصف النهائي، نادي اللاعبات العشرين الأوليات باحتلالها المركز العشرين.

التنس
بورنا تشوريتش
سينسيناتي
تسيتسيباس
أنس جابر
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