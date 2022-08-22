62 نادياً في الموسم الجديد تحت لواء اتحاد الكرة

بدالله (دبي)

ارتفع عدد الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد الكرة إلى 62 نادياً، من بينها 59 نادياً يشاركون في مسابقات الفريق الأول خلال الموسم الجديد 2022- 2023، في مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة، إضافة إلى 4 تكتفي بخوض منافسات المراحل السنية.

وشهدت قائمة الموسم الجديد لدى اتحاد الكرة، انضمام 5 أندية جديدة لدوري الدرجة الثالثة ممثلة في: اي جي إف، الظاهرة، جرين هيرونز، ذا فوتبول أكاديمي، سبورتي إف سي، وذلك حسب الموقع الرسمي للاتحاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 62 نادياً.

ويشهد موسم 2022- 2023 مشاركة 14 نادياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل 17 نادياً في «دوري الدرجة الأولى» بعد استيفائها لجميع متطلبات المشاركة، و12 نادياً في «دوري الدرجة الثانية»، و16 نادياً في «دوري الدرجة الثالثة»، ليصل إجمالي الأندية المشاركة في مسابقات الدوري للموسم الجديد إلى نحو 59 نادياً.

ووصل عدد الأندية المقيدة في اتحاد الكرة تأهباً للموسم الجديد في «دوري الدرجة الثالثة» إلى 15 نادياً حتى الآن، في انتظار اكتمال العدد المعلن مسبقاً بـ 16 نادي يشاركون في الموسم الجديد، أو إقامة الدوري بمشاركة 15 نادياً بدلاً من 16.

وتستمر في المقابل، 4 أندية تشمل مليحة، المدام، رأس الخيمة، فلج المعلا في خوض منافسات فرق المراحل السنية في موسم 2022- 2023 والذي يشهد إقامة 21 مسابقة ينظمها اتحاد الكرة للمراحل السنية، بدلاً عن 12 مسابقة للمراحل في الموسم الماضي 2021- 2022.

وأعاد اتحاد الكرة في موسم 2019- 2020، مسابقة دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة بإعادة إطلاق نسخة جديدة في إطار الحرص على تعزيز الدور المجتمعي ودعم مؤشر اللياقة الصحية بالدولة، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية والمشاركة في فعاليات كرة القدم وتعزيز استدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جدد للاتحاد ‪.

في المقابل، شارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي 2021- 2022، والتي يجري تنظيمها ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح مسابقة دوري الدرجة الثانية التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في المسابقات الكروية المحلية.

الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد الكرة لموسم 2022- 2023

14 «دوري أدنوك للمحترفين»

العين، الشارقة، الوحدة، الجزيرة، شباب الأهلي، الوصل، عجمان، النصر، بني ياس، خورفكان، اتحاد كلباء، الظفرة، دبا، البطائح



17 «دوري الدرجة الأولى»

العروبة، الإمارات، دبا الحصن، العربي، الحمرية، حتا، الفجيرة، مصفوت، الجزيرة الحمراء، مسافي، جلف إف سي، الرمس، التعاون، الذيد، سيتي، فرسان هيسبانيا، بينونة



12 «دوري الدرجة الثانية»

الهلال يوناتيد، لاليغا اتش بي سي، لافال يونايتد، الاتفاق، ريجنال، يونايتد، يونايتد سبورت، ليوا، الموج، أتلتيكو أرابيا، ‫جلف يوناتيد، فليتوود يوناتيد



15 «دوري الدرجة الثالثة»

الدعم الرياضي، مدينات، د غاردنز يونايتد، رمال، إنتر سيتي، النجوم، الزمالك، الغربية، رويال، ايليت فالكونز، اي جي إف، الظاهرة، جرين هيرونز، ذا فوتبول أكاديمي، سبورتي إف سي



4 أندية تشارك في المراحل السنية

مليحة، المدام، رأس الخيمة، فلج المعلا