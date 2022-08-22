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الرياضي

المطيوعي وصفية الصايغ يتأهلان لمونديال الدراجات

المطيوعي وصفية الصايغ يتأهلان لمونديال الدراجات
22 أغسطس 2022 22:30

 
دبي (الاتحاد)

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تأهل دراجا منتخب الدراجات تحت 23 عاماً محمد المطيوعي وصفية الصايغ رسمياً إلى بطولة العالم للدراجات المقرر إقامتها في استراليا سبتمبر المقبل، وذلك طبقا لترتيب اللاعبين على مستوى القارة، في إنجاز جديد لدراجات الإمارات هو التأهل بدون بطاقة دعوة وإنما نتيجة عمل الاتحاد على ادراج البطولات واعتمدها من الاتحاد الدولي وهو ما أهل المطيوعي والصايغ للتأهل الرسمي.
وأكد منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، أن تأهل المطيوعي جاء بعد أن احتل المركز 31 على مستوى القارة بعد أن حصل على 76 نقطة، في الوقت الذي يتأهل فيه أصحاب المراكز الـ150 على القارة، ما يعني احتلال المطيوعي بطل العرب لمركز متقدم.
وتأهلت صفية الصايغ بعد أن أحتل منتخب سيدات الإمارات تحت 23 عام المركز 41 عالمياً، ما يعني تأهلها الرسمي كونها من أول 50 منتخب على مستوى العالم، بينما خسر دراج منتخبنا الوطني تواجده في بطولة الكبار بسبب خروج منتخب الإمارات من تصنيف أو 50 منتخب على مستوى العالم، بسبب عدم المشاركة في العديد من السباقات للحصول على نقاط، وعلى المستوى العربي تأهل منتخبنا الجزائر والمغرب فقط إلى بطولة الكبار.
وقال منصور بوعصيبه: «يشارك نجمنا الصاعد محمد المطيوعي، في سباق ضد الساعة فردي 19 سبتمبر، كما سيشارك في سباق الفردي العام 23 سبتمبر لمسافة 169 كم، بينما تشارك صفية الصايغ في سباق الكبار 24 سبتمبر».
وأشاد بوعصيبه، بمستوى دراجي المنتخب في الموسم الرياضي والذي شهد إنجازات تاريخية لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب كانوا دائما عند حسن الظن في مختلف البطولات، بفضل المجهود الكبير للاعبين واللاعبات ومدى الالتزام بالتدريبات.

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