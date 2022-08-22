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الرياضي

الهنائي: «ثلاثي القمة» هدف الوحدة المرحلي

الهنائي: «ثلاثي القمة» هدف الوحدة المرحلي
22 أغسطس 2022 22:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكد خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة أن فريقه اسعد بشكل أكثر من رائع للموسم الجديد، مشيراً إلى أن معسكر العنابي الخارجي كان مميزاً وحقق الأهداف المرجوة منه، وعن ضربة البداية أمام الوصل قال: لا توجد مباراة سهلة وأخرى قوية، وحتى الفرق الصاعدة حديثاً استعدت للموسم بشكل جيد للغاية، لذلك أتوقع أن تكون جميع المباريات صعبة، والجهاز الفني للفريق يعرف تمام المعرفة ذلك والجميع على أتم الجاهزية لخوض غمار التحدي.
أضاف: رغم الغيابات المؤثرة وعدم وجود مدافعين لدى الفريق حالياً بسبب الإصابات، إلا أن الوحدة بمن حضر وهناك بدائل جاهزة لسد الفراغ في صوف الفريق.
وأشاد بما يقدمه المدرب كارلوس كارفالهال مع الفريق منذ قدومه، مؤكداً أنه درس الكثير عن الدوري، ومن المؤكد أنه يعرف الوصل جيداً، ونوه إلى أن الوصل استعد بصفقات من العيار الثقيل لكن الوحدة أيضاً لديه لاعبين من طراز مميز وقادين على الانطلاق بقوة من خلال ضربة البداية.
وفيما يخص أهداف الوحدة هذا الموسم قال العضو المنتدب: نحن قسمنا الموسم إلى مراحل وهدفنا المرحلي حالياً هو التواجد بين ثلاثي القمة وبعد ذلك يتم الحديث عن كل مرحلة في وقتها.
وأكد أن العنابي استفاد كثيراً من دروس الموسم الماضي وما حدث لاسيما وأن الفريق كان منافساً قوياً على البطولة لكنه ابتعد عنها في الأمتار الأخيرة، وشدد على أن الإدارة لم تبخل باي دعم على الفريق والدور حالياً على اللاعبين وكلنا ثقة في قدرتهم على الوصول إلى الأهداف المرجوة.

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