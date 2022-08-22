الإمارات تحصد 13 ميدالية في دولية دبا لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 13 ميدالية في اليوم الأول لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك، موزعة بين 4 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات في منافسات الفيزيك والمسكولار والبودي ستايل.

وقال محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الاجسام: سعداء للمشاركة الفاعلة والنظيم المتميز للبطولة، ومشاركة لاعبين أقوياء ومتميزين في مختلف الفئات والأوزان، مما منح للبطولة صورة فنية قوية، ونتطلع إلى أن تواصل هذه البطولة تصاعدها في العطاء وفي اتحاد اللعبة، ندعم تطور ونجاح البطولات لأهميتها في دعم النقلة النوعية لبناء الأجسام، وسعداء للدور الذي لعبته اللجنة المنظمة، برئاسة سالم خميس الصريدي بنجاح المنافسات.

بدوره، بارك سالم خميس للاعبين الفائزين تحقيقهم للمراكز المتقدمة، ومعبراً عن سعادته للمشاركة الفاعلة للاعبين، من مختلف دول العالم، والمستويات الفنية التي قدمها المشاركون في المنافسات، وقال: يسعدنا التطور الذي تحققه البطولة من عام إلى آخر، خصوصاً أن أكثر من لاعب تميز بمستواه الفني والجسماني، يمكنه أن يكون ضمن الأفضل على مستوى الإمارات.