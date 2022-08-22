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الرياضي

24 مليون مشاهدة لـ «أدنوك للمحترفين»

24 مليون مشاهدة لـ «أدنوك للمحترفين»
22 أغسطس 2022 12:52


معتز الشامي (دبي)

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حقق دوري «أدنوك للمحترفين» تطوراً كبيراً في مختلف الجوانب، خاصة التسويقي منها، وذلك بعدما وصلت نسبة المشاهدة التلفزيونية لمباريات الموسم الماضي 24 مليون مشاهدة، بزيادة قدرها ما يصل إلى 36% تقريباً عن العام الذي سبقه، وذلك بسبب زيادة المدى الزمني للبطولة.
وحققت مباريات الدوري أغلبية نسبة المشاهدة بـ «22.2 مليون مشاهدة، أي ما يقدر بـ 92.5% من مجموع المشاهدات» خلال الموسم الماضي، كما بلغ إجمالي عدد ساعات التغطية، ما يصل إلى 6000 ساعة.
فيما تابع البث المباشر للمباريات أكبر عدد من الجماهير يقدر بـ 9.9 مليون شخص أي بنسبة 41.4% من إجمالي المشاهدين، وهذا يدل على استمرار شعبية متابعة المباريات مباشرة على التلفاز.
وزادت التغطية الإجمالية لكافة المباريات بمقدار 117 ساعة بزيادة 2.1%»، نصيب الأسد من نسب المشاهدين لقناة أبوظبي الرياضية، والتي حققت نسبة مشاهدة تقدر بـ 12.5 مليون أي بنسبة 52% من إجمالي المشاهدين.
وبحسب تقارير التسويق الخاصة برابطة المحترفين، بلغت قيمة ما دفعه المعلنون من أجل ظهور علامتهم التجارية، ما يصل إلى 393.2 مليون دولار، بينما ظهرت علامة الراعي الرسمي للدوري، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لمدة 2858 ساعة خلال الموسم.

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