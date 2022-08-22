حكاية ملاكم خذل نفسه!



الرياض (رويترز)



قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، إنه خذل نفسه، بعد أن غلبته المشاعر في الخسارة الثانية توالياً أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك.

واحتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية للملاكمة لوزن الثقيل، رغم أن الملاكم البريطاني، قدم أداءً أفضل في لقاء الإعادة يوم السبت، لكنه لم يكن قادراً على التغلب على البطل الأوكراني طوال 12 جولة كاملة في جدة.

وبعد انتهاء النزال، أخذ جوشوا اثنين من أحزمة أوسيك، وألقى بهما أثناء مغادرة الحلبة لغرفة الملابس، قبل أن يغير مساره، ويعود ليمسك بمكبر صوت ويتحدث للجماهير.

وكتب جوشوا على انستجرام يوم الأحد «أتمنى لأوسيك كل النجاح والتوفيق، في سعيه لأن يكون بين أساطير الرياضة، أنت بطل من طراز رفيع، خضت نزالين أحدهما أمام أوسيك، والثاني ضد مشاعري وكلاهما تغلب علي، سأكون أول من يعترف، لقد خذلت نفسي، غلبتني المشاعر وحين لا تسيطر على مشاعرك لا يصبح الأمر جيداً، أعشق الملاكمة وسأعمل على التحسن في هذا الجانب».