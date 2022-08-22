الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حكاية ملاكم خذل نفسه!

حكاية ملاكم خذل نفسه!
22 أغسطس 2022 12:45

 
الرياض (رويترز)

أخبار ذات صلة
هاني وكامبوسوس.. «إعادة الخفيف»!
الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في جذب «الاستثمار المغامر»


قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، إنه خذل نفسه، بعد أن غلبته المشاعر في الخسارة الثانية توالياً أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك.
واحتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية للملاكمة لوزن الثقيل، رغم أن الملاكم البريطاني، قدم أداءً أفضل في لقاء الإعادة يوم السبت، لكنه لم يكن قادراً على التغلب على البطل الأوكراني طوال 12 جولة كاملة في جدة.
وبعد انتهاء النزال، أخذ جوشوا اثنين من أحزمة أوسيك، وألقى بهما أثناء مغادرة الحلبة لغرفة الملابس، قبل أن يغير مساره، ويعود ليمسك بمكبر صوت ويتحدث للجماهير.
وكتب جوشوا على انستجرام يوم الأحد «أتمنى لأوسيك كل النجاح والتوفيق، في سعيه لأن يكون بين أساطير الرياضة، أنت بطل من طراز رفيع، خضت نزالين أحدهما أمام أوسيك، والثاني ضد مشاعري وكلاهما تغلب علي، سأكون أول من يعترف، لقد خذلت نفسي، غلبتني المشاعر وحين لا تسيطر على مشاعرك لا يصبح الأمر جيداً، أعشق الملاكمة وسأعمل على التحسن في هذا الجانب».

السعودية
جدة
الملاكمة
أنطوني جوشوا
آخر الأخبار
مدافع متطورة
عربي ودولي
ألمانيا ترسل مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا
اليوم 19:26
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©