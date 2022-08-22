«هان راستبان» يحلق بكأس زايد في بولندا



أبوظبي (الاتحاد)



حلق الجواد «هان راستبان» بلقب جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ونالت المهرة «النادرة» لقب كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما الأحد، بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، وانتزع الجواد «ار اس ريسك تيكر» كأس الوثبة في مضمار اراباهيو الأميركي، فيما حصد الجواد «إبس دو ليتري» لقب كأس الوثبة ستاليونز بمضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباق بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في إطار تقدير سموه للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وللاحتفاء بشكل خاص بما قدمه فقيد الوطن من إنجازات مشهودة عالمياً في إطار صون التراث والتقاليد، والاهتمام بالرياضات التراثية وفي مقدمتها رياضة الفروسية.



واجتذبت كأس زايد (6) من الخيول القوية في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ولم يتأخر «هان راستبان» لإسطبلات ال كوال وبي لاسكوسكا، بإشراف أي لاسكوسكا وقيادة شتيبان مازور، في إبراز أهليته لحصد لقب السباق، بعد أن انقض على المتصدرين في المراحل النهائية، ويقطع المسافة في زمن وقدره 2:57:52 دقيقة.

وحل في المركز الثاني بفارق طفيف عن البطل «ويلكي داكريس» لكي زاكوسكي، بإشراف أي وايرزيك، وقيادة او توريجيف، فيما جاء في المركز الثالث الفرس «أمواج الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، وقيادة تاج اوشي.

ونالت المهرة «النادرة» لاي جابلونسكا وكي كوسترزيوا، بإشراف ام جودلويسكي، وقيادة اس ابييف، جولة كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، التي جرت بمشاركة (6) خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط.

وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «معزز»، مسافة السباق في زمن وقدره 1:50:10 دقيقة، متفوقةً بفارق عنق عن «زالبار» صاحب المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «سهيلة».

من جهة أخرى، حصد «إبس دو ليتري» لايريك شامو لاجرانج، بإشراف إي ديلوفا، وقيادة الفارسة مارلين ماير لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر، بمضمار ضاحية رويان بفرنسا، متفوقاً بفارق عنق عن «المويجعي» مسجلاً 1:47:20 دقيقة.

وبعد صراع مثير وبفارق رأس انتزع الجواد «ار اس ريسك تيكر» لنيكول واندرو روجيري، وبإشراف نيكول روجيري، وقيادة ترافيس والس لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1100 متر الذي أقيم بمضمار اراباهيو الأميركي، وسجل البطل 1:12:68 دقيقة.

وثمنت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات، وقالت: من دواعي سرورنا أن أنتهز هذه الفرصة للتحدث عن الخيول العربية الأصيلة في بولندا التي تستضيف كأس زايد وكأس الوثبة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أضافت: «كل عام تقوم بولندا المعروفة بتراثها في تربية الخيول العربية، باستضافة هذا المهرجان الاستثنائي، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الدولة الريادية في العالم لدعم وإعلاء إرث الإمارات الأصيل والحفاظ على مكانة الخيل العربية ودور الإمارات في مد جسور التقارب والصداقات وتبادل الثقافات بين جميع الدول».

توج الفائزين أحمد إبراهيم المنصوري، القائم بالأعمال بالإنابة، بحضور الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وأشاد المنصوري بالنجاح الباهر الذي حققه المهرجان وقال: «نفتخر بوجود مثل هذه السباقات، التي يشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لأنها تعكس الوجه الحضاري، لدولة للإمارات».

وتابع: «المهرجان الذي يمتد عمره 13 عاماً منذ انطلاقته، نجح في أن يعيد أمجاد وإعلاء شأن الخيول العربية الأصيلة، وخلال هذا العام ينظم أكثر من 150 سباقاً حول العالم، وجمهورية بولندا تحظى بتنظيم 5 سباقات متضمنة كأس زايد وكأس الوثبة».