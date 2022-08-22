رودمان.. زيارة «إطلاق سراح»!



واشنطن (أ ف ب)

ذكرت شبكة «ان بي سي نيوز»، أن دينيس رودمان النجم السابق لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «ان بي آيه»، يعتزم زيارة روسيا، في مسعى لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جراينر المسجونة هناك.

ونقلت الشبكة عن رودمان أنه يأمل بالسفر إلى روسيا هذا الأسبوع، في محاولة منه لمساعدة جراينر التي أدانتها محكمة في موسكو بتهمة حيازة مخدرات، وحكمت عليها بالسجن تسع سنوات.

وقال رودمان للشبكة الإخبارية: «حصلت على إذن للسفر إلى روسيا لمساعدة هذه الفتاة»، مضيفاً: «سأحاول الذهاب هذا الأسبوع».

ولم يعط رودمان الذي كان يحضر مؤتمراً للملابس الرياضية أي تفاصيل إضافية، على ما أوردت «ان بي سي نيوز».

ورودمان «61 عاماً»، بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة خمس مرات «1989 و1990 مع «أشقياء» ديترويت بيستونز و1996 و1997 و1998 مع شيكاغو بولز والأسطورة مايكل جوردان»، لديه سجل في توغلات غير تقليدية في عالم السياسة.