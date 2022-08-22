عجمان والرفاع يتعادلان في «البروفة قبل الأخيرة»

رضا سليم (دبي)



تعادل عجمان مع الرفاع البحريني 1-1 ودياً، باستاد راشد بن سعيد، تقدم الضيوف بهدف في الشوط الأول، وتعادل سالم السبوسي لـ «البرتقالي» في الشوط الثاني، ويتبقى للفريق تجربة أخيرة أمام دبا الحصن، بالملعب نفسه يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب الرفاع مع العين ودياً يوم الجمعة أيضاً خلال معسكره في الإمارات، ويستعد عجمان لبداية مشواره بـ «دوري أدنوك للمحترفين» أمام «الزعيم».

ويركز الصربي جوران مدرب عجمان، خلال التدريبات المقبلة على التشكيلة الأساسية التي يخوض بها أول مباراة في الدوري، عندما يلتقي «حامل اللقب»، ومن المنتظر أن يدفع بالتشكيلة الأساسية في مباراة دبا الحصن، بوصفها «البروفة الأخيرة»، قبل الدخول في أجواء الدوري. ويظهر «الرباعي الأجنبي»، في التشكيلة الرئيسية، حيث يواصل السلوفيني ميرال قيادة الدفاع، فيما سيكون الثنائي فراس بالعربي وعلي مدن في الوسط المهاجم، ومعهما عصام فايز وبلال يوسف في الارتكاز، فيما يقود الهجوم وليد أزارو، وسيكون هناك أكثر من خيار أمام المدرب بالدفع بسعيد جاسم والشاب عبدالله عبدالعزيز لتعزيز القوة الهجومية.

ورغم أن الفريق يشهد عناصر جديدة للمرة الأولى، إلا أن جوران يسعى للتشكيلة التي تجلب له النتائج الإيجابية، مثلما حدث في العام الماضي، بجانب إجادته لقراءة الملعب خلال المباريات، وهو ما جلب الفوز للفريق أكثر من مرة في مباريات، كان متأخراً في النتيجة، بجانب أن معظم الأساسيين لعبوا معاً في الموسم الماضي، ويركز المدرب الصربي على وجود «دكة» قوية تساعد «البرتقالي» طوال الموسم، في حال الغيابات والإصابات، وأمام جوران ورقة أخرى، وهي الأجنبي الخامس الذي لم تستقر إدارة النادي عليه حتى الآن.