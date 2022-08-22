أستراليا تستعين بـ «رواية القصص»!



سيدني (أ ف ب)



استعان المنتخب الأسترالي لكرة القدم، بمدربه السابق الهولندي جوس هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا إلى كأس العالم، بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادتها إلى مونديال ألمانيا 2006، حيث وصلت إلى الدور ثمن النهائي، مهمة مساعد المدرب جراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا في 22 سبتمبر في بريزبين.

وقال الهولندي البالغ 75 عاماً إنه سعيد بالذهاب إلى هناك «أستراليا» لأني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائماً ما أركز على تجربتي مع «سوكيروس»، في إشارة منه إلى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وتابع: هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة، لقد التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحين جداً، وهذا ما أعجبني كثيراً.

وسيعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين في تلك الفترة لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.

ورأى أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن وجود الهولندي سيلهم ويحفز المنتخب، مضيفاً: «جوس رائع في رواية القصص، وبالتالي أتطلع بفارغ الصبر لرؤية تأثيره على هذا الجيل الحالي من اللاعبين الأستراليين، ويعرف الكثير من شباننا مآثره وإنجازاته على المستوى الدولي، لكن لم تتح لهم الفرصة مطلقاً لمقابلته.

وبالإضافة إلى فترتيه كمدرب موقت لتشيلسي الإنجليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه آيندهوفن وفالنسيا الإسباني، إلى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 إلى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز إنجازاته على الإطلاق.

ويقام مونديال قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.