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إصابة فينالدوم بكسر في الساق

إصابة فينالدوم بكسر في الساق
22 أغسطس 2022 10:56

 
روما (أ ف ب) 

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تعرض روما الإيطالي لضربة قاسية بإصابة لاعبه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم بكسر في الساق اليمنى خلال التمارين، وفق ما أعلن نادي العاصمة.
ولم يحدد روما موعداً لتعافي اللاعب الهولندي المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتعرض لهذه الإصابة، قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر «20 نوفمبر إلي 18 ديسمبر».
وقال النادي الإيطالي على موقعه «عقب ضربة تلقاها خلال التدريبات، خضع فينالدوم لفحوص سريرية كشفت عن كسر في الساق اليمنى».
وأضاف «يخضع اللاعب لمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة».
ووصل لاعب الوسط البالغ 31 عاماً مجاناً الى سان جيرمان العام الماضي، في صفقة تمتد حتى 2024، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أنه عجز عن فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الباريسي، ما دفعه الى الانتقال هذا الصيف لروما على سبيل الإعارة.
وخاض فينالدوم مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع الماضي ضد ساليرنيتانا «1-صفر» في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.
وأراده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في صفوف روما من أجل تعزيز خط وسطه بجانب الوافد الجديد الآخر الصربي نيمانيا ماتيتش.

الدوري الإيطالي
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روما
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جورجينيو فينالدوم
باريس سان جيرمان
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