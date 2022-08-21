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الرياضي

السيتي يتعادل مع نيوكاسل في «البريميرليج»

السيتي يتعادل مع نيوكاسل في «البريميرليج»
21 أغسطس 2022 22:05

 
لندن (د ب أ)
تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل 3-3، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ليدز على تشيلسي 3- صفر، وفوز برايتون على وستهام 2 - صفر.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق الخامسة و60 و64، فيما سجل أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير في
الدقائق 28 و39 و54. 

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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية فجر ليدز مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه تشيلسي 3 - صفر، وتقدم ليدز بهدف سجله برندن آرونسون في الدقيقة 33، وأضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يسجل جاك هاريسون الهدف الثالث في الدقيقة
69، وشهدت المباراة طرد كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي في الدقيقة 84، ورفع ليدز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف
مانشستر سيتي، وأمام توتنهام وبرايتون، في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز برايتون على وستهام 2- صفر، وسجل هدفي برايتون أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ولياندرو تروسارد في الدقيقة 66، ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي ليدز يونايتد وتوتنهام، فيما ظل وستهام بلا رصيد في قاع الترتيب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نيوكاسل
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