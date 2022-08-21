البايرن يضرب بـ «السبعة» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب بدايته النارية للموسم الجديد، رغم خسارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المنتقل لبرشلونة الإسباني، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، والثاني بمهرجان تهديفي، وجاء على حساب مضيفه بوخوم 7-صفر في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على آينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصراً من ظهوره الأول على أرضه 2-صفر على حساب فولفسبورج، ثم استعرض في ملعب بوخوم، حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-صفر.

وأجرى المدرب يوليان ناجلسمان تعديلات على تشكيلته للمرة الأولى هذا الموسم، بسبب إصابة كل من الكندي ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين، مانحاً الوافد الجديد الهولندي ماتَيّس دي ليخت مشاركته الأولى أساسياً فيما انتقل الفرنسي لوكا هرنانديز إلى الجهة اليسرى من خط الدفاع.

وكان ناجلسمان موفقاً في خياره، إذ نجح اللاعبون الثلاثة الذين شاركوا أساسيين للمرة الأولى أول ثلاثة أهداف، وذلك عبر ساني ودي ليخت وكومان، قبل أن يسجل الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني هدفه الثاني بالقميص البافاري، ثم الثالث من ركلة جزاء، والكوستاريكي كريستيان جامبوا السادس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه والبديل جنابري السابع.

وبفوزه الثالث توالياً، استعاد البايرن الصدارة بتسع نقاط كاملة، وبفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين وماينز.