منتخبنا يخسر أمام الكويت في «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



خسر منتخبنا للناشئين لكرة اليد أمام الكويت 23-37، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ضمن الدور الأول للبطولة الآسيوية التاسعة المقامة حالياً بالبحرين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا العام المقبل، كان المنتخب قد خسر مواجهته الأولى أمام قطر، ويلتقي اليابان يوم الثلاثاء، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة.

جاءت المباراة سريعة بعد خسارة كلا المنتخبين في الجولة الأولى، ورغم تقدم «الأزرق»، إلا أن منتخبنا يرد سريعاً في هجمتين 2-2، ويرتكب لاعبونا أخطاءً كثيرة في الاستلام والتسليم، بجانب إهدار الفرص السهلة ويلعب «الأزرق» على الهجمات المرتدة السريعة، ويرفع النتيجة إلى 5-2، ويعود حمد البلوشي ويسجل الهدفين الثالث والرابع لمنتخبنا، ويقلص الفارق إلى هدف، وتعود النتيجة إلى التعادل 5-5.

تتحول المباراة لمصلحة منتخبنا بالتقدم 7-6، و8-6 بتألق سعيد خلفان وفهد خالد جمعة، وتعود المواجهة من جديد إلى نقطة التعادل 8-8، ويتألق حارسنا خالد خليل الذي قدم مستوى متميزاً، ووقف أمام هجمات «الأزرق»، ويطلب قاسم عاشور مدرب المنتخب الوقت المستقطع الأول له، بعدما تقدم الكويت 9-8، وأهدر لاعبونا فرصاً سهلة للتقدم بفارق كبير، ويعود منتخبنا إلى التعادل من جديد 9-9 في الدقيقة 20، وينتهي الشوط الأول بتقدم الكويت 20-12.

لم يأت الشوط الثاني بجديد، رغم أن منتخبنا قلص الفارق إلى 5 أهداف في البداية، إلا أن التراجع وارتكاب الأخطاء، كان العنوان البارز للاعبينا، في الوقت الذي استغل لاعبو الكويت الفرصة، واللعب على «الفاست بريك»، ووسعوا الفارق إلى 10 أهداف، ثم إلى 13 هدفاً 36-23، وتنتهي المواجهة لمصلحة الكويت 37-23.