تشيلسي.. «السقوط المُر»!



لندن (أ ف ب)

ألحق ليدز يونايتد بضيفه تشيلسي الهزيمة الأولى للموسم، وجاءت بنتيجة قاسية جداً 3- صفر، في المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وقدم ليدز الذي نجا من الهبوط إلى دوري «تشامبيونشيب» في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي، أحد افضل عروضه منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ تولي مدربه الأميركي جيسي مارش مهمة الإشراف عليه، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو بييلسا، في القسم الثاني من الدوري الموسم الماضي.

وللدلالة على أهمية فوز ليدز، فقد خسر أمام تشيلسي بالنتيجة ذاتها الموسم الماضي على هذا الملعب بالذات، كما خسر مبارياته الـ12 ذهاباً وإياباً ضد الستة الكبار الموسم الماضي أيضاً.

وكان تشيلسي الذي خسر مهاجميه البلجيكي رميلو لوكاكو المعار إلى الإنتر الإيطالي، والألماني تيمو فيرنر الذي عاد إلى فريقه السابق لايبزج، استهل الموسم بفوز خارج أرضه على ايفرتون 1-صفر، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل فوزه الثاني، عندما تقدم على جاره توتنهام 2-1 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع الأسبوع الماضي، قبل أن يخطف هداف الأخير هاري كين هدف التعادل في الرمق الأخير.

وعلى الرغم من إيقاف الاتحاد الإنجليزي مدرب تشيلسي الألماني توماس توخل مباراة واحدة، بسبب شجاره مع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي، تواجد الأول على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بعد أن تم تعليق عقوبته، بانتظار أن يصدر كتابة الأسباب الموجبة لقرار الاتحاد.

وبعد أن ألغى الحكم هدفاً سجله مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج بداعي التسلل، نجح ليدز في افتتاح التسجيل، إثر خطأ فادح من الحارس السنغالي إدوار مندي الذي حاول مراوغة لاعب وسط ليدز الأميركي برندن أرانسون، لكن الأخير انتزع الكرة منه وأودعها الشباك «33».

ولم يكد الفريق اللندني ينهض من هذه الكبوة، حتى وجه له ليدز ضربة أخرى، عندما ارتقى الإسباني رودريجو مورينو لكرة من ركلة حرة مباشرة، وحولها رأسية داخل الشباك «37».

وتحسن أداء تشيلسي نوعاً ما في الشوط الثاني، من دون أن يتمكن من تقليص الفارق، قبل أن يوجه جاك هاريسون الضربة القاضية له، بإضافة هدف الاطمئنان الثالث لأصحاب الأرض «69».

وزادت الأمور سوءاً بالنسبة إلى تشيلسي، إذ اكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، إثر حصول مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي على الإنذار الثاني في المباراة في الدقيقة 85.

وفي مباراة ثانية، لقي وستهام، مفاجأة الموسم الماضي، خسارته الثالثة توالياً بسقوطه على ملعبه أمام برايتون بهدفين سجلهما الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر «22 من ركلة جزاء»، والبلجيكي لياندرو تروسار «66».