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الرياضي

إبراهيم الحمادي: مبادرات مجتمعية في الموسم الجديد

إبراهيم الحمادي: مبادرات مجتمعية في الموسم الجديد
21 أغسطس 2022 19:28

 
دبي (الاتحاد)

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أكد إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير، أن اللجنة تعمل على إيجاد العديد من المبادرات لربط لعبة كرة القدم بالمجتمع، مبيناً أن لعبة كرة القدم مرتبطة بشكل وثيق في حياة الناس، لأنها نشاط إنساني يمارس في جميع البلدان، كما أنها تحقق نجاحات كبيرة في أوساط الشباب.
وقال: إن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يدعم جميع المبادرات المجتمعية، ويحرص على تعزيزها، من خلال بناء جسور تعاون مع المؤسسات والوزارات الأخرى، لأن كرة القدم ليست لعبة نتائج فحسب، بل هي نشاط ضروري للحياة. 
وعبر رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير، عن سعادته بنجاح معسكر المواهب الصيفي الذي أقامته اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيداً بتعاون أسر الأطفال ودعمهم لهذه المبادرة، مؤكداً أن اللجنة ستواصل تطوير مبادراتها بالتعاون مع المجتمع.
وأضاف: إن توقيع مذكرات التفاهم مع وزارات التربية والتعليم، والثقافة والشباب، وتنمية المجتمع سيكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب، منها تعزيز حضور الطلبة والشباب وبقية أفراد المجتمع في بيئة كرة القدم.
كما أشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد العديد من المبادرات المجتمعية، مبيناً أن تعزيز نشاط اللجنة يأتي تجسيداً لرؤية 2038، وتماشياً مع استراتيجية اتحاد الكرة التي تهدف إلى تطوير كل حقل في منظومة اللعبة، مؤكداً أن هذه المبادرات سيكون لها تأثيرات إيجابية على الكرة الإماراتية وشباب الوطن.
وقال الحمادي: إن اللجنة منفتحة على مبادرات أفراد المجتمع، وكل فكرة مفيدة ستأخذ طريقها للتنفيذ، وتقدم بالشكر لكل المتعاونين من داخل وخارج الاتحاد خاصة وسائل الإعلام.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
اتحاد كرة القدم
إبراهيم الحمادي
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