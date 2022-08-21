مبادرة المعسكر الصيفي تختتم محطة الجزيرة



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم الجزيرة فعاليات المعسكر الصيفي، والذي أقيم من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بالشراكة مع رابطة المحترفين، للفئة العمرية من 4 إلى 13 سنة، وسط أجواء رائعة شهدت إقبال من الأطفال الذين استمتعوا بالأنشطة المختلفة، فيما تستكمل فعاليات المعسكر الصيفي من 22 إلى 25 أغسطس في الوصل.

وكانت رابطة المحترفين قد أطلقت مبادرة المعسكرات الصيفية، بالشراكة مع الأندية، لتوسيع قاعدة ممارسي نشاط كرة القدم وإشراك أولياء الأمور، تماشيا مع استراتيجية الرابطة ومبادرة تراخيص الأندية والتطوير لمنح الفرصة للجميع من أجل ممارسة كرة القدم.

وانطلقت فعاليات المعسكرات خلال العطلة الصيفية للمدارس، بداية من يوليو، وللأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 13 سنة، على أن تكون مفتوحة لجميع العائلات المقيمة في الدولة، بين أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وتأتي هذه المعسكرات بهدف توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان الاستمتاع باللعب، وإيجاد صداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعالية تجمع الأطفال والعائلات وأصحاب الهمم، والعمل على زيادة القاعدة الجماهيرية للأندية.