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الرياضي

«ساذجة للغاية».. من خطف الخبز من أفواه دورتموند؟

«ساذجة للغاية».. من خطف الخبز من أفواه دورتموند؟
21 أغسطس 2022 16:42

 
دورتموند (د ب أ)

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رفض سيباستيان كيهل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، الاستسلام مبكراً في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم وتعهد بأن يرد فريقه على الهزيمة المخيبة للآمال أمام ضيفه فيردر بريمن السبت.
وفرط دورتموند في تقدمه بهدفين وخسر أمام بريمن 2-3 حيث سجل الفريق الضيف هدفه الأول قبل دقيقة واحدة من النهاية، ثم أحرز الهدفين الثاني والثالث في الوقت بدل الضائع.
وأعادت هذه الهزيمة إلى الأذهان ذكريات عدم الاستقرار التي واجهت دورتموند في الموسم الماضي، والتي منعته من منافسة بايرن ميونيخ بشكل حقيقي على لقب البوندسليجا.
وأنفق دورتموند أموالاً كثيرة على تدعيم صفوفه هذا الصيف لتفادي تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي، وبدأ الموسم بشكل جيد عبر الفوز على باير ليفركوزن وفرايبورج، قبل أن يسقط أمام بريمن العائد لدوري الأضواء.
ولكن كيهل قال لمحطة تلفزيون «بيلد» إن الموسم لم ينته بالنسبة لفريقه.. لن نستسلم بعد الجولة الثالثة، نحن جميعاً نرغب في جعل البوندسليجا أكثر إثارة.
وأوضح: من غير المقبول أن يخطف فيردر بريمن الخبز من أفواهنا في غضون ست دقائق على ملعبنا.
ووصف المدرب إيدين تيرزيتش الهزيمة بأنها «ساذجة للغاية» وأن الفريق بقيادة ماركو رويس، الذي تحدث عن «الصدمة» خضع لعملية تحليل أولية، كما قال كيهل إن التقييم كان ضرورياً للأداء بشكل أفضل في المباراة المقبلة على ملعب هيرتا برلين السبت المقبل، والمباريات التالية لها.
وأكد كيهل: «سنجد الأسباب ولكن أيضاً سنتطلع إلى الأمام، الجميع لديه طموحات كبيرة والأمر الآن بمثابة تحدٍّ». 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا دورتموند
فيردر بريمن
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