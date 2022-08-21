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الرياضي

مونييه: أريد أن أرحل عن هنا!

مونييه: أريد أن أرحل عن هنا!
21 أغسطس 2022 21:00


دورتموند (د ب أ)


كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن البلجيكي الدولي توماس مونييه مصر على الرحيل عن نادي بوروسيا دورتموند، ونقلت «بيلد» الألمانية عن مونييه «30 عاماً» لاعب طرف الدفاع قوله:«أريد أن أرحل عن هنا»، وذلك في رد فعل منه على دوره كاحتياطي في مباراة الفريق أمام فيردر بريمن السبت.

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وترددت أقوال بأن نادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتمان بضم مونييه الذي يرتبط مع دورتموند بعقد يستمر حتى 2024، غير أن النادي الألماني أعلن أنه لم يتلق عروضاً بشأن مونييه حتى الآن.
وقال المدير الرياضي لدورتموند زباستيان كيل لتلفزيون صحيفة بيلد: «لا توجد أية عروض بشأنه، ونحن لم نبحث هذا الأمر ولا نخطط له أيضاً. ولا أتوقع هذا الأمر حالياً»، مشيراً إلى أن الفريق استعان بمونييه لفترات طويلة حتى الآن وكذلك أيضاً خلال فترة الاستعداد للموسم.
كان مونييه ضمن التشكيل الأساسي لدورتموند في أول مباراتين في الموسم الحالي، لكنه لعب لشوط واحد فقط أمام فرايبورج قبل أن يتم استبداله، وقد انتهز وكيل أعماله ماريوس فولف هذه الفرصة ليوصي بزيادة مشاركات مونييه. 

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