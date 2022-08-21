الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رابيو يدخل عقل «السيدة العجوز»!

رابيو يدخل عقل «السيدة العجوز»!
21 أغسطس 2022 16:31

 
روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
فينالدوم يغيب فترة طويلة
كاسيميرو يتعهد بالعودة في «وداع الدموع»!

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري، أنه يعوّل على أدريان رابيو في الفريق، بعد أيام قليلة من تعثّر مفاوضات لاعب الوسط الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حيال صفقة انتقال محتملة، بحسب تصريحات إعلامية.
وقال أليجري لصحفيين عشية مباراة «السيدة العجوز» في سمبدوريا، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي في كرة القدم، غداً «الاثنين» سيلعب رابيو.
وأضاف: خلال فترة الانتقالات، من المنطقي أن تكون هناك احتمالات أن يغادر اللاعبون وأن تستفسر الأندية الأخرى عن توافر لاعب معين من عدمه.
وتابع أن رابيو الذي لم يشارك في المباراة الأولى أمام ساسوولو «3-صفر»: قدم موسماً جيداً العام الماضي، نظراً لخصائصه وصفاته، لطالما اعتبرته لاعب يوفنتوس.
وكان الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً «29 مباراة دولية وهدفين» الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2019، أحد أكثر لاعبي خط الوسط استخداماً من قبل أليجري العام الماضي.
لكن قبل عام من انتهاء عقده، لم يمانع يوفنتوس رحيله لتجنب سيناريو الانتقال الحرّ وكي يتمكن «البيانكونيري» من ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق تقارير صحفية.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
أليجري
أدريان رابيو
آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©