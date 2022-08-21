رابيو يدخل عقل «السيدة العجوز»!



روما (أ ف ب)

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري، أنه يعوّل على أدريان رابيو في الفريق، بعد أيام قليلة من تعثّر مفاوضات لاعب الوسط الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حيال صفقة انتقال محتملة، بحسب تصريحات إعلامية.

وقال أليجري لصحفيين عشية مباراة «السيدة العجوز» في سمبدوريا، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي في كرة القدم، غداً «الاثنين» سيلعب رابيو.

وأضاف: خلال فترة الانتقالات، من المنطقي أن تكون هناك احتمالات أن يغادر اللاعبون وأن تستفسر الأندية الأخرى عن توافر لاعب معين من عدمه.

وتابع أن رابيو الذي لم يشارك في المباراة الأولى أمام ساسوولو «3-صفر»: قدم موسماً جيداً العام الماضي، نظراً لخصائصه وصفاته، لطالما اعتبرته لاعب يوفنتوس.

وكان الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً «29 مباراة دولية وهدفين» الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2019، أحد أكثر لاعبي خط الوسط استخداماً من قبل أليجري العام الماضي.

لكن قبل عام من انتهاء عقده، لم يمانع يوفنتوس رحيله لتجنب سيناريو الانتقال الحرّ وكي يتمكن «البيانكونيري» من ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق تقارير صحفية.