«الزعيم» يستعد للقاء خورفكان والرفاع ودياً

معتز الشامي (دبي)



بشعار «لا وقت للراحة»، يعود العين إلى التدريبات على ملعبه مساء الاثنين، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة فقط، عقب العودة من المعسكر الخارجي بالنمسا.

ويستعد «الزعيم» بقيادة المدرب الأوكراني للمباراتين الوديتين أمام خورفكان والرفاع البحريني يومي 25 و26 أغسطس الجاري، ما يرفع وديات «البنفسج» قبل بدء رحلة الدفاع عن لقب دوري «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى 9 لقاءات، منها 7 تجارب في معسكره الخارجي بين ألمانيا والنمسا.

واطمأن الجهاز الفني على قدرات اللاعبين خلال المعسكر الخارجي، الذي شهد التركيز على تعزيز حالة من التجانس بين الجميع، للوصول إلى «التوليفة الأفضل»، وتعويض الغيابات في بعض المراكز، خاصة الأرجنتيني جوانكا الذي انتهت إعارته، بجانب رغبة ريبروف في تنفيذ خطة «القوة الضاربة» التي نجحت الموسم الماضي، في ضمان تفوق العين، وتمثلت في لابا ورحيمي وكايو وجوانكا.

ويعتمد التشكيل الأنسب هجومياً، على قدرات لابا، ورحيمي، وبالاسيوس، ويارميلينكو وكايو كانيدو، بالإضافة إلى القادمين من الخلف وعبر الأطراف، وأبرزهم إيريك وبندر الأحبابي وأربوليدا.

ويهتم ريبروف بالأداء الهجومي، وتعزيز مراكز صناعة اللعب والمهاجم المتأخر، حيث عادة ما يكون لابا رأس الحربة الصريح، بينما يملك باقي عناصر الهجوم وبخاصة الأجنحة، قدرات ومهارات فردية تمكنهم من تشكيل الزيادة العددية داخل منطقة المنافسين، وهو ما ركز عليه الجهاز الفني خلال الوديات السبع التي خاضها الفريق في معسكره الخارجي، وحققت فوائد عديدة.

وشهدت المرحلة الأولى وديتين أمام هانكوفين هيلينج وجرثر فورت، المنتميين إلى دوري الدرجة الرابعة الألماني، وفاز فيهما العين بهدف و2-1 على التوالي، وذلك قبل أن يدشن مرحلة النمسا بمواجهة أبها السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وبعدها خسر الفريق أمام الفيحاء السعودي والكويت الكويتي 0-2 و1-3 على الترتيب.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة داخلية على طريقة المباريات الودية، وانتهت بالتعادل 3-3، أما في المواجهتين الختاميتين، واللتين خاضهما العين في يوم واحد، قبل العودة إلى الدولة، خسر الأولى أمام ربيد النمساوي 2-3، وفاز على راكا براتيسلافا السلوفاكي 2-1.

وأحرز العين خلال المباريات السبع 8 أهداف، في الوقت الذي استقبلت فيه شباكه 10 أهداف، وحرص المدرب على توزيع الفرص بين كافة عناصر فريقه في جميع المباريات بالتساوي، وحملت أهداف العين توقيع، سفيان رحيمي «هدفين»، ماتياس بالاسيوس «هدفين»، جوناتاس، لابا كودجو، سعيد أحمد، وأحمد برمان «هدف».

وشدد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، على نجاح البرنامج الإعدادي الخاص بالتحضيرات للموسم الجديد، قال: «بذل اللاعبون جهوداً كبيرة، وأظهروا رغبة قوية، انطلاقاً من حرصهم في الخروج من مرحلة الإعداد بالمكاسب المرجوة، لذلك ينبغي أن نشيد بجهودهم طوال فترة المعسكر، والذي استمر شهراً كاملاً، ارتبط فيه عمل الجميع بالالتزام والجدية، والشعور المطلق بالمسؤولية في الدفاع عن شعار العين بالموسم الجديد».

وأضاف: «أهداف العين دائماً واضحة في كل موسم، ويتطلع الفريق إلى استكمال ما بدأه الموسم الماضي، وندرك جيداً أنه في عالم كرة القدم، كل مرحلة تكون أصعب من سابقتها، والموسم المقبل المنافسة ستكون أقوى، غير أننا نتسلح دائماً بدعم ومساندة الجماهير العيناوية الوفية».

وقال: لا نبحث عن النتائج في المباريات الودية، وهناك عدة مكاسب نسعى إلى الخروج بها من تلك المواجهات، وتتمثل في الجوانب الفنية والنواحي البدنية، ومردود الفريق كان مرضياً، خصوصاً أن المدرب حرص على منح الفرص بالتساوي على جميع لاعبي الفريق، حيث إن النتائج في مثل تلك التجارب ليس مقياساً على تقييم مردود الفريق.