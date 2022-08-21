روبسون يتصدر «أساتذة» مهرجان أبوظبي للشطرنج



مصطفى الديب (أبوظبي)



تصدر الأميركي راي روبسون جدول ترتيب بطولة الأساتذة التي تقام ضمن مننافسات النسخة 28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وانفرد راي بالصدارة بعد فوزه في الجولة الخامسة على الروماني ديتر نسيبيانو وكانت سيطرته على المباراة بعد النقلة ال 28 وحسم النتيجة في النقلة 45 بينما تعادل بقية المنافسين على الطاولات العشر، ورفع روي رصيده إلى 4.5 نقطة، فيما يحتل المركز الثاني الهندي أرجون برصيد 4 نقاط، ويحل ثالثاً مواطنه سادوني بنفس الرصيد، ويشاركهما الأوزبكي ياكوبوف كرابع بنفس الرصيد وكذك الهولندي فان فورست كخامس لكنه يمتلك الرصيد نفسه أيضاً.

على جانب آخر توج الفريق المصري المكون من باسم أمين وعلي فرحات وفؤاد الطاهر بلقب بطولة الجاليات التي أقيمت بمشاركة 34 جالية من المقيمين بالدولة، وذلك بعد حصد الفريق 12 نقطة بنهاية المنافسات وحل ثانيا فريق الجالية الفلبينية المكون من اللاعبين جوليوس دي راموس وتولونتينو رستم وحصل على 11.5 نقطة فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق الجالية الهندية والمكون من اللاعبين ابيناف بيني وانانتاريانان وحصل على 10.5 نقطة.

وفي منافسات البطولة المفتوحة لا تزال الصدارة حائرة لاسيما وأن هناك خمسة لاعبين يمتلكون رصيد 4.5 نقطة، فيما تساوى أربعة لاعبين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من بينهم الإماراتي سلطان إبراهيم.

ولم يختلف حال الصدارة في بطولة الناشئين كثيراً لكنه كان أكثر تعقيداً حيث تساوى 24 لاعباً على الصدارة بنفس الرصيد 3 نقاط ونصف النقطة، من بين 242 لاعباً يشاركون في منافسات هذه البطولة المهمة، وأبرز أصحاب الصدارة حسن اوريوجوف من اذربيجان وزينب المعمري ويحيى الكاف وحمدان ادريس من الإمارات وسينداروف اسلامبيك من اوزبكستان ومشعل الحجاب من الكويت ورامي طالب من سوريا ودومانكيزي الفارابي من كازخستان ورضا محمدي من ايران وادريان اسافيني من رومانيا وساكشام سينج من الهند.

على جانب أخر تنطلق غداً «الاثنين» منافسات بطولات الشطرنج الخاطف المفتوحة والشطرنج الخاطف للناشئين وبطولة الشطرنج الاستعراضي حيث يشارك في الأولى 160 لاعباً فيما يشاك في الثانية 166 لاعباً أما الثالثة فيشارك فيها 40 لاعباً وهم البطولات الخامسة والسادسة والسابعة من بين 11 بطولة يتضمنها الحدث