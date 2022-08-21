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الرياضي

راحة 48 ساعة للاعبي البطائح

راحة 48 ساعة للاعبي البطائح
21 أغسطس 2022 13:52

 
الشارقة (الاتحاد)

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عادت بعثة البطائح فجر اليوم «الأحد« ، قادمة من تركيا، بعد ختام برنامج معسكر الإعداد الخارجي، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2022- 2023، لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
ومنح البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن يعودوا إلى مواصلة برنامجهم التحضيري غداً بملعب الفريق.
وامتد معسكر البطائح بمدينة أزميت 20 يوماً، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات يومية، في الفترتين الصباحية والمسائية، اهتم خلالها الجهاز الفني برفع معدل اللياقة البدنية، وأيضاً الجوانب التكتيكية ونفذ زاناردي الأسلوب التكتيكي الذي ينوي الاعتماد عليه في المباريات التنافسية.
وخاض البطائح خلال المعسكر الإعدادي 4 تجارب، بعدما خسر أمام الباطن السعودي 1-2، وفاز في الثانية على الخليج السعودي 1-0، قبل أن يتعادل 2-2 في الودية الثالثة مع الساحل البحريني، ويتفوق في الودية الرابعة والأخيرة على سترة البحريني 3-1.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
تركيا
زاناردي
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