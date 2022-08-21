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الرياضي

«أبيض الإمبراطور» يتألق تحت أنظار رودولفو

«أبيض الإمبراطور» يتألق تحت أنظار رودولفو
21 أغسطس 2022 12:08

 
مراد المصري (دبي)

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فاز الوصل على اتحاد كلباء 2-1، في المباراة التي أقيمت خلف «أبواب مغلقة»، في استاد زعبيل، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، وأحرز علي صالح وفابيو ليما هدفي «الإمبراطور»، فيما سجل ياسر حسن هدف «النمور».
ولم يكن علي صالح وفابيو ليما هما البارزان الوحيدان، مع عدد من نجوم منتخبنا الوطني في اللقاء، مثل عمر عبد الرحمن «عموري» وعلي سالمين أيضاً، وذلك تحت أنظار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» الذي حضر إلى ملعب اللقاء لرصد ومتابعة أداء اللاعبين قبل التجمعات المقبلة للمنتخب التي تشهد خوضه وديات عدة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
دبي
علي صالح
فابيو ليما
عمر عبدالرحمن
رودولفو أروابارينا
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