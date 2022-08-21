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الرياضي

«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!

«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
21 أغسطس 2022 10:49

تورينو (أ ف ب) 

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احتفل الإنتر بعودة مهاجمه القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ملعبه، بفوز سهل على ضيفه سبيتسيا 3-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وحصد الإنتر، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطتين عن القطب الثاني للمدينة ميلان، العلامة الكاملة «6 نقاط» من مباراتين، في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي أحرزه الموسم ما قبل الماضي، بعدما عزز صفوفه بلوكاكو الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعودته إلى ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو في مباراته الأولى منذ مايو 2021 ورحيله إلى تشيلسي الإنجليزي، بعدما مرر كرة الهدف الأول وكان خلف الهدف الثاني، ولم يكن ينقصه سوى هز الشباك.
وسجل أهداف لبإنتر الأرجنتينان لاوتارو مارتينيزوبديله خواكين كوريا، والتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أضاف الثاني.
وكان الإنتر الذي تخلى عن التشيليين أرتورو فيدال والمخضرم أليكسيس سانشيز المغادر إلى مرسيليا الفرنسي، استهل مغامرته بفوز صعب على ليتشي 2-1 في الوقت بدل الضائع.
ولم يدخل سيموني إنزاغي مدرب «النيراتسوري» تعديلات على تشكيلته، فدفع بالثنائي لوكاكو-مارتينيس في الهجوم، فيما فضّل إشراك فيديريكو ديماركو على الرواق الأيسر على حساب الألماني روبن جوسنز.
وبدوره، فاز سبيتسيا الذي يخوض موسمه الثالث توالياً في «سير أ» والذي حلّ في المركز الـ 16 الموسم الماضي، على إمبولي 1-صفر في باكورة المراحل.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
لوكاكو
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