راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!

ميلانو (أ ف ب)

أكد نابولي الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي جاكومو راسبادوري، قادماً من ساسوولو على سبيل الإعارة، في ثالث صفقات النادي الجنوبي.

وأفاد نابولي في بيان أنه تعاقد مع ابن الـ 22 عاماً، على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء، مما يجعله انتقالاً دائماً إلى أكبر نادٍ في جنوب إيطاليا الذي لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

ورغم ذلك، وفقاً لتقارير واسعة الانتشار في وسائل الإعلام الإيطالية، وافق الناديان على صفقة الإعارة بقيمة خمسة ملايين يورو، بالإضافة إلى 25 مليوناً أخرى يتم دفعها على مدى ثلاث سنوات، بعد أن يصبح الانتقال رسمياً بشكل دائم في الصيف المقبل.

وخاض راسبادوري 13 مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما كان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس أوروبا 2020، والتي أقيمت العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبات راسبادوري ثالث صفقة، وساعدت في إعادة إشعال الحماس لدى جماهير نابولي الغاضبة، بعد صيف مضطرب اتسم برحيل السنغالي خاليدو كوليبالي «تشيلسي الإنجليزي»، ولورنتسو إينسينيي «تورونتو الكندي»، والبلجيكي دريس مرتنس «غلطة سراي التركي».

وكان المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني سيميوني، أكمل انتقاله على سبيل الإعارة من فيرونا، قبل أن يصل لاعب الوسط الدولي الفرنسي تانجي ندومبيليه من توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة أيضاً.

ومن المتوقع أيضاً أن يتعاقد نابولي مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من باريس سان جيرمان الفرنسي.