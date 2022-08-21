دوبلانتيس.. قفزة «خارج السرب»!



ميونيخ (أ ف ب)

احتفظ بطل العالم السويدي أرمان دوبلانتيس بلقب القفز بالزانة، بعد فوزه بذهبية بطولة أوروبا لألعاب القوى، برقم قياسي قاري في ميونيخ.

وقفز دوبلانتيس الذي وصل إلى ألمانيا، بعد أن حقق في مدينة يوجين الأميركية الشهر الماضي لقب بطولة العالم برقم قياسي تاريخي «6.21 متر»، ارتفاع 6.06 متر محققاً رقماً قياسياً في بطولة أوروبا ليتفوق بفارق سنتمترًا على الرقم السابق المسجل باسم السوفييتي-الأوكراني سيرغي بوبكا.

وحلّ الألماني بو كاندا ليتا باهيري ثانياً «5.85 متر» والنرويجي بال هاوجن ثالثاً «5.75 متر».

وصل دوبلانتيس إلى البطولة القارية بعد سلسلة من 18 انتصاراً متتالياً في البطولات والمسابقات التي شارك فيها، وغرّد مرة جديدة خارج السرب في ظروف باردة ورطبة على الملعب الأولمبي.

وتجاوز السويدي، المولود في الولايات المتحدة، ارتفاع 5.75 متر، كما فعل بطل أوروبا ثلاث مرات، وبطل أولمبياد لندن 2012 الفرنسي رونو رينو لافيلني.

غير أن الفرنسي فشل ثلاث مرات في تجاوز ارتفاع 5.85 متر، فيما حلّق دوبلانتيس لينجح في تجاوز توالياً ارتفاع 5.90 و5.95 متر.

ومع خروج ليتا باهيري من دائرة المنافسة في هذه المرحلة، رفع دوبلانتيس الارتفاع إلى 6.06 متر لينجح في تحطيم الرقم الأوروبي السابق.