الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دوبلانتيس.. قفزة «خارج السرب»!

دوبلانتيس.. قفزة «خارج السرب»!
21 أغسطس 2022 10:43

 
ميونيخ (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
فارهولم «محطم الأرقام» في «حواجز الألعاب»

احتفظ بطل العالم السويدي أرمان دوبلانتيس بلقب القفز بالزانة، بعد فوزه بذهبية بطولة أوروبا لألعاب القوى، برقم قياسي قاري في ميونيخ.
وقفز دوبلانتيس الذي وصل إلى ألمانيا، بعد أن حقق في مدينة يوجين الأميركية الشهر الماضي لقب بطولة العالم برقم قياسي تاريخي «6.21 متر»، ارتفاع 6.06 متر محققاً رقماً قياسياً في بطولة أوروبا ليتفوق بفارق سنتمترًا على الرقم السابق المسجل باسم السوفييتي-الأوكراني سيرغي بوبكا.
وحلّ الألماني بو كاندا ليتا باهيري ثانياً «5.85 متر» والنرويجي بال هاوجن ثالثاً «5.75 متر».
وصل دوبلانتيس إلى البطولة القارية بعد سلسلة من 18 انتصاراً متتالياً في البطولات والمسابقات التي شارك فيها، وغرّد مرة جديدة خارج السرب في ظروف باردة ورطبة على الملعب الأولمبي.
وتجاوز السويدي، المولود في الولايات المتحدة، ارتفاع 5.75 متر، كما فعل بطل أوروبا ثلاث مرات، وبطل أولمبياد لندن 2012 الفرنسي رونو رينو لافيلني.
غير أن الفرنسي فشل ثلاث مرات في تجاوز ارتفاع 5.85 متر، فيما حلّق دوبلانتيس لينجح في تجاوز توالياً ارتفاع 5.90 و5.95 متر.
ومع خروج ليتا باهيري من دائرة المنافسة في هذه المرحلة، رفع دوبلانتيس الارتفاع إلى 6.06 متر لينجح في تحطيم الرقم الأوروبي السابق.

ألعاب القوى
بطولة أوروبا لألعاب القوى
ميونيخ
السويد
آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©