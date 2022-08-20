الإمارات والكويت.. المحاولة الثانية في «آسيوية ناشئي اليد»

رضا سليم (دبي)

يخوض منتخب الناشئين لكرة اليد اليوم ثاني مبارياته أمام الكويت، ضمن المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية التاسعة التي انطلقت بالبحرين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، في كرواتيا العام المقبل، بعدما خسر أولى مبارياته بالبطولة أمام قطر 22-36.

جاءت المباراة حماسية من جانب لاعبي منتخبنا الذي نجح في التقدم بهدفين دون رد ثم التقدم 3-1، إلا أن القطري نجح في العودة وإدراك التعادل 3-3 بعد مرور 5 دقائق، وتقدم 4-3، وعاد منتخبنا بالتعادل 4-4، وجاء مستوى «الأبيض» متميزاً في البداية، بعدما تجاوز رهبة البطولة سريعاً، حيث عقد نبيل عاشور رئيس الاتحاد اجتماعاً مع اللاعبين قبل انطلاقة المباريات، في حضور ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري.

وبعد مرور 10 دقائق تقدم القطري 6-4، و7-5، وعاب على منتخبنا الأخطاء الفردية وفقدان الكرة في اللمسة الأخيرة، وعدم إنهاء الهجمة بشكل صحيح، ويقلص لاعبونا الفارق إلى هدف 7-6، ويلجأ الفريق القطري للحلول الفردية من التسديدات، وانتصف الشوط بنتيجة 10-7 لقطر ويتسابق لاعبونا في إهدار الفرص السهلة، ويسجل لاعبونا بعد توقف 6 دقائق وتصل النتيجة إلى 11-8 في الدقيقة 21، وينتهي الشوط الأول بتقدم قطر 17-11.

تراجع مستوى اللاعبين في بداية الشوط الثاني ولم يسجل سوى 3 أهداف في أول 7 دقائق، ويسابق لاعبونا في إهدار الفرص أمام المرمى القطري وتصل النتيجة إلى 22-14 لقطر، ودخلت المواجهة أخر 10 دقائق وسط سيطرة المنافس على المباراة ورفع النتيجة إلى 31-19، ليخسر منتخبنا المواجهة الأولى بنتيجة 22-36.