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الرياضي

الشعفار جميرا يعسكر في طاجيكستان

الشعفار جميرا يعسكر في طاجيكستان
21 أغسطس 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

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غادر فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية متجهاً إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبيه لإقامة المعسكر التحضيري الثاني، بعد عودة اللاعبين المحترفين من معسكر خارجي في المغرب، في إطار الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في جزيرة نخلة ديرة 10 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق إلى 20 يوماً على أن تعود البعثة 8 سبتمبر إلى البلاد.
وتضم بعثة الفريق كلاً من المدير الفني محمد عبدالرؤوف والمدرب سعيد بلواش والمدلك أحمد مجلي واللاعبين طارق عبيد مراد وسعود الزعابي وفيصل الشحي وخالد بن عمير،
 على أن يلحق بهم من فريق الإناث اللاعبات موزة عبيد المهيري وعلياء العتيبة وغاية المحرزي. وأعرب أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق، عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه الفريق، حيث تمكن من الفوز ببطولة ناس وتحقيق مكانة مرموقة خلال منافسات الموسم الماضي، مؤكداً أن الهدف من المعسكر هو رفع المستوى الفني والتأكد من جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في سباقات الموسم الجديد.

الدراجات الهوائية
طاجيكستان
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