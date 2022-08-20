دورتموند ضحية «الريمونتادا القاتلة»!

برلين (د ب أ)



قلب فيردر بريمن تأخره بهدفين حتى الثواني الأخيرة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 3- 2 بالمرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه باير ليفركوزن 3- صفر وفرايبورج على مضيفه شتوتجارت 1 - صفر، وماينز على مضيفه أوجسبورج 2- 1، وتعادل فولفسبورج مع شالكه سلبياً.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك تقدم جوليان براندت بهدف لدورتموند في الدقيقة 45 ثم أضاف رافاييل جوريرو الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورد لي بوكانان بهدف لفيردر بريمن قبل دقيقة واحدة من النهاية، ثم أحرز نيكلاس شميدت هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خطف أوليفر بوركي هدف الفوز القاتل لبريمن.

وتراجع دورتموند للمركز السادس برصيد ست نقاط، بعد أن تكبد الهزيمة الأولى هذا الموسم، متساوياً في رصيد النقاط مع بايرن ميونيخ وفرايبورج وهوفنهايم، ومتأخراً بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر وماينز الوصيف، وبمقدور بايرن ميونيخ أن ينفرد بالصدارة حال فوزه الأحد على مضيفه بوخوم.

وعلى ملعب باي أرينا تواصلت المسيرة الكارثية لليفركوزن وخسر للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع كريستوف بومجارتنر واندريج كراماريتش وجورجينيو روتر في الدقائق التاسعة و35 و78 والفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ست نقاط في المركز الخامس وظل ليفركوزن في المركز الأخير من دون رصيد.

وصعد ماينز مؤقتا لمركز الوصيف بفضل فوزه المثير على مضيفه أوجسبورج، وتقدم كريم أونيسيو بهدف لماينز في الدقيقة 31 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك إرميدين ديميروفيتش التعادل لأوجسبورج، وخطف الكوري الجنوبي لي جاي سونج هدف الفوز القاتل لماينز في الوقت بدل الضائع.

ورفع ماينز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف جلادباخ المتصدر وتوقف رصيد أوجسبورج عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا، سجل فينتشينزو جريفو هدف الفوز لفرايبورج في شباك مضيفه شتوتجارت في الدقيقة 11 ورفع فرايبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتجارت عند نقطتين في المركز الثاني عشر.