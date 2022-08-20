النصر يتعاقد مع غريب



الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي عبد الرحمن غريب لمدة أربعة مواسم، قادماً من النادي الأهلي.

وكتب النصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عقداً مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب، وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي، وبعقد يمتد لأربعة مواسم».

وحسم غريب «25 عاماً»، وجهته الجديدة، بعدما ارتبط اسمه بأكثر من ناد عقب هبوط الأهلي لدوري المستوى الثاني مع نهاية الموسم المنصرم.

وكان غريب تحدّث مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي موسى المحياني، وأبلغه برغبته في الخروج من النادي، وتمثيل النصر في الموسم المقبل.

وغرّد رئيس النصر آل معمر «وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولاً، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة، النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملاً لبقاء غريب في «القلعة» ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق».

وكان نادي النصر قد أبدى اهتمامه باللاعب بعد عرض اسمه على مدرب الفريق الفرنسي رودي جارسيا الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء التفاوض معه.

غريب الذي يجيد شغل جميع المراكز الهجومية، شارك مع الأهلي في الموسم المنصرم بـ31 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع أن يسجل 5 أهداف ويمرّر 6 كرات حاسمة.

ولم يعرف غريب اللعب لأي فريق آخر سوى الأهلي، إذ تم تصعيده من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول في 2018، ومنذ تلك المدة خاض 117 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 14.