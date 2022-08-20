رابطة المحترفين تختتم ورشة عمل انطلاق الموسم الجديد



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت رابطة المحترفين فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023 اليوم «السبت»، خصصت لمسؤولي المباريات العاملين مع الرابطة من مراقبي مباريات، مسؤولي الإعلام ومسؤولي مراقبة الدخول.

وجرى خلال الورشة عرض نظام التقارير الالكتروني، وأبرز المستجدات والتعديلات التي طرأت عليه، كما تم طرح حالات دراسية للنقاش، ضمن الأهداف العامة للورشة الساعية إلى تعريف مسؤولي المباريات والمنظمين بأبرز المستجدات التي طرأت في مختلف الجوانب التنظيمية.

وينسجم الانعقاد الدوري لورشة عمل الموسم الرياضي، والتي تظمها رابطة المحترفين سنوياً مع أهدافها المستقبلية الرامية إلى تطوير المسابقات المحلية من مختلف النواحي سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الرابطة وشركائها من أندية و رعاة وإعلام.

وكانت أعمال الورشة انطلقت «الجمعة»، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وحسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وبمشاركة كبيرة من ممثلي الأندية المحترفة، ووسائل الإعلام المختلفة، بفندق ريكسوس جي بي أر، بدبي.

وشهدت الورشة في يومها الأول استعراض أبرز المستجدات والتعديلات في لوائح المسابقات والتسويق، الإعلام والبث التلفزيوني، والأمن والسلامة.