أتالانتا يفتح باب الرحيل أمام مالينوفسكي



روما (أ ف ب)

فتح مدرب أتالانتا الإيطالي جان بييرو جاسبيريني الباب أمام رحيل لاعب وسطه الأوكراني رسلان مالينوفسكي، الذي يهمّ أندية على غرار توتنهام الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي بحسب تقارير صحفية.

قال جاسبيريني عشية مواجهة ميلان بطل الدوري في المرحلة الثانية من «سيري أ»: وصل مالينوفسكي في يوليو (2019) كلاعب وسط، وتأقلم أيضاً في دور مختلف «هجوم».

وبحسب وسائل إعلامية متخصصة، يجذب صاحب التسديدات الصاروخية أندية إنجليزية على غرار توتنهام ونوتنجهام فوريست، فيما يفكر مرسيليا بمبادلة مع جناحه التركي دجنجيز أوندر.

وأوضح جاسبيريني أن فريقه يبحث عن لاعب يسجل أكثر من ستة أهداف في الموسم «رصيد مالينوفسكي الموسم الماضي»، يكون مهاجماً أكثر حضوراً في منطقة الجزاء.

ويرتبط مالينوفسكي «29 عاماً» بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2023.