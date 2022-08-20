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الرياضي

تشيلسي يوقف مشجعاً مدى الحياة

تشيلسي يوقف مشجعاً مدى الحياة
20 أغسطس 2022 18:59

 
لندن (أ ف ب) 

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منع تشيلسي الإنجليزي حامل تذكرة موسمية من الحضور إلى الملعب مدى الحياة، بعد توجيهه إساءات بحق الكوري الجنوبي سون هيونج-مين مهاجم توتنهام، خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري المحلي في ملعب «ستامفورد بريدج» الأحد الماضي.
وقال تشيلسي في بيان بعد تحقيق أجراه «يؤكد تشيلسي إنه حدّد هوية، وفرض حظراً على حامل تذكرة موسمية إلى أجل غير مسمى».
وسبق لتشيلسي أن عاقب مشجعين لمدى الحياة، بعد أن ثبتت إدانتهم بتهم مماثلة، وهناك تعليمات على ظهر كل مقعد في ستامفورد بريدج حول كيفية الإبلاغ عن حوادث الإساءة كجزء من حملة النادي للقضاء عليها.
وكان النادي عبّر عن موقفه المتمثل في عدم التسامح مطلقاً للسلوك التمييزي، «ومع ذلك لا يزال هناك أغبياء مثل هؤلاء يربطون أنفسهم بهذا النادي، ويدّعون أنهم مشجعون، الأمر الذي يعتبر إهانة لتشيلسي ومدربينا ولاعبينا وطاقمنا ومشجعينا الحقيقيين».

الدوري الإنجليزي
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تشيلسي
توتنهام
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