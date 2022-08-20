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الرياضي

«كين 185» رقم قياسي في «البريميرليج»

«كين 185» رقم قياسي في «البريميرليج»
20 أغسطس 2022 17:53

 
لندن (أ ف ب) 

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حقق توتنهام فوزاً صعباً على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، ضمن المرحلة الثالثة، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهدف تاريخي لمهاجمه الدولي هاري كين.
ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد «الذئاب» عند نقطة «يتيمة».
وحقق كين رقماً قياسياً في «البريميرليج» الذي انطلق بالنظام الجديد في 1993، عندما أصبح الأكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو «184 هدفاً».
وكان أيضاً الهدف الـ250 لكين في مختلف المسابقات، ليقف على بُعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي جريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.
ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة إثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش.
وكان كين سجل أول أهدافه هذا الموسم، الأسبوع الماضي، في الوقت القاتل خلال مباراة حامية أمام تشيلسي «2-2».
وصبّ الشوط الأول نسبياً في مصلحة الضيوف الذين ضمت تشكيلتهم الأساسية سبعة لاعبين برتغاليين، بالإضافة إلى ابن جلدتهم المدرب برونو لاج.
وكاد لاعب وسطهم الجديد البرتغالي ماتيوش نونيش «23 عاماً»، القادم قبل يومين بصفقة قياسية بلغت 45 مليون يورو من سبورتينج، يفتتح التسجيل من رأسية هزمت الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لكنها مرّت بالقرب من قائمه الأيمن، وهدّد كين الحارس البرتغالي جوزيه سا الذي أنقذ رأسيته بأطراف أصابعه.
وبدا توتنهام مختلفاً تماماً في الشوط الثاني، فارتدت رأسية كين من العارضة في الدقيقة 51، ثم أصاب زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين القائم الأيسر من مسافة قريبة وزاوية ضيقة، ومن الهجمة التالية، سجّل كين هدف الفوز، ليرفع توتنهام رصيده إلى النقطة السابعة.
ودفع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي الذي نجا من عقوبة الإيقاف بعد شجار مع مدرب تشيلسي في المرحلة السابقة، بمهاجمه البرازيلي الجديد ريشارليسون في آخر ربع ساعة بدلاً من سون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
مانشستر سيتي
هاري كين
سيرجيو أجويرو
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