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الرياضي

«ثنائية» لجودلفين في أستراليا

«ثنائية» لجودلفين في أستراليا
20 أغسطس 2022 17:51

 
محمد حسن (دبي)

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حققت خيول جودلفين، بإشراف المدرب جيمس كمنجز «ثنائية» رائعة، بمضمار راندويك في سيدني الأسترالية، جاءت عبر المهر «أنامو» بطل سباق وينكس ستيكس، والمهرة «زاباتيو» الفائزة بسباق لوريل أوك توي شو كوالتي.
ونجح «أنامو» بقيادة جيمس مكدونالد، في افتتاح موسمه، بانتزاع لقب سباق وينكس ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر، ليصبح ثاني مهر يحقق الفوز بالفئة الأولى، وهو في عمر سنتين، وثلاث، وأربع، خلال 100 عام.
وتمكن ابن الفحل «ستريت بوس» من حصد الفوز المريح، بفارق بلغ طولاً وثلاثة أرباع الطول، عن صاحب المركز الثاني «فانجيل»، ليكمل أربعة انتصارات في الفئة الأولى، حيث حقق الفوز بسباق أنجليس سايرس بروديوس في عمر السنتين، ثم سباق كوليفليد جينيز، وروزهيل جينيز في عمر الثلاث سنوات.
أما المهرة «زاباتيو» فقد سجلت فوزها في سباق لوريل أوك توي شو كوالتي للفئة الأولى للمهرات والأفراس الممتد لمسافة 1100 متر، بقيادة ريتشل كينج وإشراف جيمس كمنجز.
ولم تواجه مهرة الأربع سنوات صعوبة في التغلب على منافساتها، حيث تفوقت على «جامايا» بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول، على الأرضية اللينة، وبات في رصيد الفائزة 4 انتصارات من أصل 9 مشاركات.

جودلفين
الخيول
سيدني
أستراليا
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