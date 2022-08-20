تشافي يتحدث عن «الأولوية»!



برشلونة (أ ف ب)

أكّد تشافي مدرب برشلونة الإسباني أن الأولوية لتسجيل كونديه، في رحلة الفريق «الأحد» لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن المرحلة الثانية من «الليجا»، فيما لم يستهل المدافع الفرنسي الدولي مشواره بعد مع «البلوجرانا».

قال تشافي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: نحن ننتظر، هناك وقت حتى مساء غد، حتى اللحظة، لا يزال تسجيل كونديه معلقاً.

وتمكن برشلونة من تسجيل جميع لاعبيه الجدد، باستثناء كونديه «23 عاماً»، بسبب سقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وأضاف مدرب الفريق «الكاتالوني» عن لاعب إشبيلية السابق الذي يرى فيه قلب دفاع بدلاً من اللعب في مركز الظهير: أجده جيداً، هو قائد طبيعي، يتواصل كثيراً ويتميّز في الانطلاقات بالكرة، لكننا بحاجة لرحيل بعض اللاعبين كي نتمكن من تسجيل كونديه.

وبحسب الصحف المحلية، يعمل برشلونة راهناً على رحيل المهاجمين الهولندي مفيس ديباي إلى يوفنتوس الإيطالي والجابوني بيار إيمريك أوباميانج إلى تشيلسي الإنجليزي، أو حتى لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونج.

لكن تشافي شدّد «سنرى ماذا سيحصل، أعوّل عليهم غداً، قد يلعبون دوراً حاسماً، لم يرحل أحد بعد، لكن الأولوية هي لتسجيل كونديه».

وانتقد تشافي انطلاق الدوري قبل حسم فترة الانتقالات الصيفية: «يجب أن يركز اللاعبون على اللعب، ينبغي أن ينتهي الميركاتو قبل انطلاق البطولات، وإلا لن تكون مرتاحاً أبداً للعب، تستعد لتلعب في نهاية الأسبوع مع لاعب معيّن، ثم بين يوم وآخر يرحل. ليس السيناريو المثالي».