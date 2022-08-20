العين يخوض «ودية محلية»

معتز الشامي (دبي)



يعود العين إلى الدولة اليوم «السبت»، بعد انتهاء فترة المعسكر الخارجي التي استمرت شهراً، وشهدت مرحلتي إعداد، الأولى في ألمانيا، وخاض خلالها «وديتين»، والثانية بالنمسا، وشهدت «7 تجارب»، وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة التي انضمت إلى كتيبة «الزعيم».

ويتوقع أن يحصل «البنفسج» على راحة 24 ساعة، على أن يستأنف التدريبات يوم الاثنين القادم، حيث يرفع الجهازان الفني والإداري شعار «لا وقت للراجة»، والترتيب لـ «ودية محلية»، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» على أن تقام خلال الأسبوع الجاري، وينتظر تحديد طرفها.

وحقق العين العديد من المكاسب الفنية خلال المعسكر الخارجي، خاصة من حيث زيادة الانسجام بين مختلف العناصر، خاصة الوافدين الجدد، حيث يسعى الجهاز الفني للمنافسة بقوة على جميع الألقاب الموسم المقبل، بعدما تُوج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

من جانبه، أبدى المغربي المهدي مبارك المنتقل إلى العين، قادماً من الفتح الرباطي المغربي، سعادته بارتداء شعار «الزعيم»، لافتاً إلى أنه يسعى لصنع بصمته الخاصة مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: سعيد بالانضمام إلى العين النادي الكبير، والغني عن التعريف، وأشكر النادي التي وثقت في قدراتي، وأتمنى أن أقدم مستوى طيباً، حتى أكون عند حسن ظن الجماهير.

وقال: فضلت عرض العين عن باقي الأندية، لأنه الأكثر جدية، ورأيت أنه يمكنني التطور بدرجة أكبر في «الزعيم»، خاصة أنه فريق منافس قوي على جميع الألقاب والبطولات، ويكفي أنه سبق له الفوز بدوري أبطال آسيا، وتشريف الكرة الإماراتية أيضاً، بالوصول إلى نهائي المونديال عام 2018، لذلك أسعى لتحقيق المزيد مع «البنفسج» خلال المستقبل، كما أوجه الشكر إلى الجماهير العيناوية على ترحيبها الكبير بالانضمام إلى «قلعة الزعيم»، وجماهير العين رحبت بي بشكل كبير منذ انضمامي إلى الفريق، وأتمنى رؤيتهم في المدرجات، حتى نحقق جميع الألقاب الموسم المقبل، خصوصاً أن طموحاتي مع العين ليس لها حدود، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور.

وأضاف: المفاوضات بين العين والفتح الرباطي شهدت احترافية عالية من الطرفين، وأشكر فريقي السابق على وضع مصلحتي كأولوية، وأود أن أشكر جمهور الفتح.

وختم المبارك مشيراً إلى أنه تواصل مع لاعبين مغاربة، سبق لهم تمثيل العين، لمشاورتهم في مسألة الانتقال إلى «الزعيم»، والجميع نصحه بضرورة الدفاع عن شعار العين قلعة البطولات والألقاب، وقال: كنت «مرتاح البال»، وأنا أقرر اللعب للعين، من دون غيره من باقي الأندية.

ولفت إلى أن التنافس بين اللاعبين المغاربة في الدوري الإماراتي سيكون مشتعلاً خلال الموسم المقبل، في ظل وجود أكثر من لاعب متميز وبعضهم يلعبون بصفوف المنتخب الوطني.