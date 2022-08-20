الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العين يخوض «ودية محلية»

العين يخوض «ودية محلية»
20 أغسطس 2022 15:35

 

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
ناجل يطالب «المركزي الأوروبي» بمواصلة رفع أسعار الفائدة
أوكرانيا تؤيد حصول ألمانيا على غاز بديل عن روسيا


يعود العين إلى الدولة اليوم «السبت»، بعد انتهاء فترة المعسكر الخارجي التي استمرت شهراً، وشهدت مرحلتي إعداد، الأولى في ألمانيا، وخاض خلالها «وديتين»، والثانية بالنمسا، وشهدت «7 تجارب»، وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة التي انضمت إلى كتيبة «الزعيم».
ويتوقع أن يحصل «البنفسج» على راحة 24 ساعة، على أن يستأنف التدريبات يوم الاثنين القادم، حيث يرفع الجهازان الفني والإداري شعار «لا وقت للراجة»، والترتيب لـ «ودية محلية»، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» على أن تقام خلال الأسبوع الجاري، وينتظر تحديد طرفها.
وحقق العين العديد من المكاسب الفنية خلال المعسكر الخارجي، خاصة من حيث زيادة الانسجام بين مختلف العناصر، خاصة الوافدين الجدد، حيث يسعى الجهاز الفني للمنافسة بقوة على جميع الألقاب الموسم المقبل، بعدما تُوج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.
من جانبه، أبدى المغربي المهدي مبارك المنتقل إلى العين، قادماً من الفتح الرباطي المغربي، سعادته بارتداء شعار «الزعيم»، لافتاً إلى أنه يسعى لصنع بصمته الخاصة مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل.
وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: سعيد بالانضمام إلى العين النادي الكبير، والغني عن التعريف، وأشكر النادي التي وثقت في قدراتي، وأتمنى أن أقدم مستوى طيباً، حتى أكون عند حسن ظن الجماهير.
وقال: فضلت عرض العين عن باقي الأندية، لأنه الأكثر جدية، ورأيت أنه يمكنني التطور بدرجة أكبر في «الزعيم»، خاصة أنه فريق منافس قوي على جميع الألقاب والبطولات، ويكفي أنه سبق له الفوز بدوري أبطال آسيا، وتشريف الكرة الإماراتية أيضاً، بالوصول إلى نهائي المونديال عام 2018، لذلك أسعى لتحقيق المزيد مع «البنفسج» خلال المستقبل، كما أوجه الشكر إلى الجماهير العيناوية على ترحيبها الكبير بالانضمام إلى «قلعة الزعيم»، وجماهير العين رحبت بي بشكل كبير منذ انضمامي إلى الفريق، وأتمنى رؤيتهم في المدرجات، حتى نحقق جميع الألقاب الموسم المقبل، خصوصاً أن طموحاتي مع العين ليس لها حدود، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور.
وأضاف: المفاوضات بين العين والفتح الرباطي شهدت احترافية عالية من الطرفين، وأشكر فريقي السابق على وضع مصلحتي كأولوية، وأود أن أشكر جمهور الفتح.
وختم المبارك مشيراً إلى أنه تواصل مع لاعبين مغاربة، سبق لهم تمثيل العين، لمشاورتهم في مسألة الانتقال إلى «الزعيم»، والجميع نصحه بضرورة الدفاع عن شعار العين قلعة البطولات والألقاب، وقال: كنت «مرتاح البال»، وأنا أقرر اللعب للعين، من دون غيره من باقي الأندية.
ولفت إلى أن التنافس بين اللاعبين المغاربة في الدوري الإماراتي سيكون مشتعلاً خلال الموسم المقبل، في ظل وجود أكثر من لاعب متميز وبعضهم يلعبون بصفوف المنتخب الوطني.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
ألمانيا
النمسا
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©