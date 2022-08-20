أمل بوشلاخ تشارك في اجتماع «اللجنة الآسيوية»



دبي (الاتحاد)



شاركت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في الاجتماع الخامس للجنة كرة القدم النسائية التابعة للاتحاد الآسيوي، والذي عُقد بمدينة تشونبوري بتايلاند، على هامش النسخة التجريبية من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2022.

وبحثت اللجنة مشروع إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات عام 2024، والذي سيشكل علامة فارقة لكرة القدم النسائية في قارة آسيا، وتم الاتفاق على المبادئ العامة للبطولة ومبادئ المشاركة والإطار العام لمواعيد البطولة، وسوف يتم الإعلان عن نظام البطولة وبقية التفاصيل خلال عام 2023.

وراجعت اللجنة نظام التصفيات الآسيوية لمنافسات كرة القدم النسائية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تشهد مشاركة 33 منتخباً، وتم إجراء تعديلات بسيطة في نظام منافسات الدورين الأول والثاني من أجل خفض التحديات اللوجستية على المنتخبات المشاركة.

وصادق أعضاء اللجنة على المواعيد المقترحة لمسابقات الفئات العمرية النسائية عامي 2025 و2026، والتي تضم تصفيات ونهائيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2026، وتصفيات ونهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2026.