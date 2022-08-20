توخل يفاوض لتمديد عقده مع تشليسي



لندن (أ ف ب)

دخل المدرب الألماني توماس توخل في مفاوضات لتمديد عقده مع تشليسي الإنجليزي، برغم قوله إنه يركز «على فريقي.. وأن نكون تنافسيين».

ويمتد العقد الراهن للمدرب البالغ 48 عاماً حتى 2024. وقّعه بعد قيادة فريق غرب لندن إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك بعد عقد لمدة 18 شهراً حلّ بموجبه بدلاً من المقال فرانك لامبارد يناير 2021.

قال توخل (48 عاماً) قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد: «أناسي يتحدثون مع المالكين ويهتمون بالأمور الأخرى. تعرفون مدى سعادتي للتواجد هنا».

وتابع المدرب السابق لأوجسبورج وماينتس وبوروسيا دورتموند، وباريس سان جرمان الفرنسي: «هناك محادثات، لكن نظراً لموقفنا السابق وأين نتواجد منتصف فترة الانتقالات، أعتقد أنه من الأفضل التركيز على فريقي والرياضة وأن نكون تنافسيين».

وجاء حديث توخل قبل تعرّضه لعقوبة إيقاف لمباراة واحدة وغرامة بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار)، بعد طرده إثر شجار مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، بعد انتهاء مباراة تشليسي وتوتنهام (2-2) في الدوري الأحد الماضي.