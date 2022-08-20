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الرياضي

فاردي: أرى نفسي جزءاً من الأثاث في ليستر سيتي

فاردي: أرى نفسي جزءاً من الأثاث في ليستر سيتي
20 أغسطس 2022 14:31

ليستر (رويترز)

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قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو 2024.
وكانت بعض التقارير تحدثت عن إمكانية انتقال فاردي (35 عاما) إلى مانشستر يونايتد.
وكان فاردي انضم إلى ليستر سيتي قادما من فريق الهواة فليتوود تاون 2012، وحاليا يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق التاريخية برصيد 164 هدفا أحرزها في 387 مباراة في جميع المنافسات.
وقال فاردي عبر موقع ليستر على الإنترنت: «أنا بالتأكيد في غاية السعادة. لم أتردد مطلقا في التوقيع.. القرار كان سهلا. لأنني موجود هنا منذ مدة طويلة لدرجة أنني أرى نفسي جزءا من الأثاث».
وأحرز فاردي 17 هدفا في جميع المنافسات في الموسم الماضي كما لعب دورا بارزا في فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 وكذلك الفوز بكأس إنجلترا في موسم 2020-2021. 

جيمي فاردي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
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