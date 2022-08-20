اختبارات اللياقة البدنية للحكام.. لم يرسب أحد



دبي (الاتحاد)

اختتم حكام كرة القدم أمس الأول معسكرهم الخارجي، الذي أقيم في مدينة نورنمبرج الألمانية بمشاركة 37 حكماً، استعداداً لإدارة مباريات الموسم الرياضي 2022-2023.

شهد اليوم الأخير للمعسكر إجراء الاختبارات البدنية للحكام، وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث اجتاز جميع الحكام المشاركين الاختبارات بنجاح.

وشهدت فترة المعسكر حماساً كبيراً من قبل الحكام الذين حرصوا على الاستفادة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية والتدريبات البدنية، التي قدمها المحاضران الدوليان، محاضر الحكام الإيطالي تريفولوني ماثيو، ومحاضر ومدرب اللياقة البولندي جريجوري جيرزي.

وكان سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، قد زار المعسكر للوقوف على سير التحضيرات، والاطمئنان على توافر كافة الوسائل التي تسهم في إنجاح التجمع السنوي لقضاة الملاعب.

وأبدى الشامسي سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعسكر، مشيداً بالحكام المشاركين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المعارف والخبرات التي حصلوا عليها خلال فترة المعسكر، وما تضمنه من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، مؤكداً حرص الاتحاد على الاستمرار في تأهيل الحكام وتطوير مستوياتهم.