أكاديمية زايد للكريكت تفتح باب التسجيل



أبوظبي (الاتحاد)

فتح نادي أبوظبي للكريكت باب التسجيل للموسم الجديد لأكاديمية زايد للكريكت، والتي تعود إلى العمل، من خلال برنامج تدريبي حافل بالتفاعل ومتعة المشاركة الرياضية بداية من 29 أغسطس الجاري.

وقال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي للنادي: لدينا هدف للأكاديمية يتمثل في تعزيز المشاركة والمتعة على مستويات المبتدئين، مع توفير أفضل المرافق العالمية للاعبي النخبة لتسخير طموحاتهم، حتى يتسنى لهم التمثيل المشرف لفريق أبوظبي ومنتخبات الرجال والسيدات.

وأضاف: تُعد الأكاديمية وجهة رائدة لتدريب الكريكت في الدولة، ممن يطمحون لتطوير وتعزيز مهارات رياضة الكريكت لديهم، وذلك بفضل البرامج التدريبية التي تكون على أحدث المستويات العالمية، وتوفير فرص المشاركة في المباريات التنافسية التي لا مثيل لها على الإطلاق، كما نوفر أيضاً بيئة شاملة ومرحبة وممتعة على مستوى عالٍ من الشفافية، ولهذا السبب يثق بنا مئات الآباء مع صغارهم كل يوم.

وأضاف: حققت أكاديمية زايد للكريكت الكثير من النجاحات على المستويين المحلي والعالمي، حيث إنه في وقت سابق من العام الحالي، تم اختيار 9 من لاعبي الأكاديمية للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب، في حين منح «جونيور بريمير ليج أكاديمية زايد للكريكت» اللاعبين تجربة الامتياز الاحترافي الدولي.

ويستمر البرنامج التدريبي «Girls Power» الأسبوعي للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 عاماً، وأقل هذا الموسم، بينما يتم عمل حصص تدريبية متنوعة للجنسين في جميع الفئات العمرية من 6 إلى 19 عاماً، لتوفير فرص متساوية للجميع في الأكاديمية المفتوحة 6 أيام في الأسبوع.