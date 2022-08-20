13 لاعباً يمثلون الشارقة في مهرجان أبوظبي للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في مهرجان أبوظبي الدولي 28 للشطرنج، بـ13 لاعباً من جميع الفئات، وسط مشاركة كبيرة لأكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 56 دولة، وتأتي المشاركة في إطار إعداد لاعبيه للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية والدولية واستكمالاً لخطة النشاط لعام 2022.

ويتقدم لاعبي النادي المشاركين فيها، الفتى الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الذي حصد معظم بطولات الشطرنج الفردية في الإمارات منذ عام 2001 وحتى الآن، وبطولة آسيا والعرب لفئة الرجال في أكثر من مناسبة، وتُوج إنجازاته مؤخراً بالظفر بلقب مهرجان بيل الدولي للشطرنج لفئة الأساتذة، كما يشارك من النادي أيضاً الموهوب عبدالرحمن محمد الطاهر، والذي تمكن خلال تمثيله للمنتخب في أولمبياد الشطرنج العالمي، والذي أقيم في الهند قبل فترة وجيزة، من تحقيق لقب أستاذ اتحاد دولي، بعد تقديمه لعروض قوية، استطاع من خلالها الفوز على العديد من الأساتذة الدوليين، كما يشارك أيضاً في بطولة الأساتذة حمد بدر الزرعوني.

ويمثل النادي 10 لاعبين من فئة الناشئين في البطولة المفتوحة، يتقدمهم بطل العرب وآسيا الغربية راشد حسين الحمادي، وسعود جابر الزرعوني بطل العرب في عدة مناسبات، وسيف أحمد الزرعوني، وسالم عبدالرحيم، ومنصور عبد المجيد الهرمودي، وراجي صايل، وإبراهيم دهجان، ويحيى شعيب الكاف، وخليفة الحمادي، وصقر خميس، ويترأس وفد النادي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ويشرف على اللاعبين فنياً المدربان الدوليان فايوريل لورداتشسكو ومخلص العدناني.

وكانت منافسات المهرجان قد انطلقت في 17 من أغسطس، وتستمر إلى 26 أغسطس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بفندق راديسون بلو أبوظبي، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم.

وأشاد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لتطوير المهرجان سنوياً واستقطابه لأفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا النموذج من البطولات العالمية يلعب دوراً مهماً في رفعة اسم الدولة، ويقدم الكثير من الدعم للاعبي ولاعبات الدولة، لتطوير مستواهم الفني ويهيئ لهم مستوى عالياً من الاحتكاك مع لاعبين من دول لها باع كبير في لعبة الأذكياء.