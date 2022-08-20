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الرياضي

ليون يمدّد عقد شرقي

ليون يمدّد عقد شرقي
20 أغسطس 2022 13:37

 
ديسين-شاربيو (أ ف ب)

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مدّد نادي ليون عقد لاعب وسطه الهجومي الشاب ريان شرقي حتى 2024، بحسب ما أعلن بعد فوزه على تروا 4-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وترعرع اللاعب المولود في ليون والبالغ 19 عاماً في صفوف نادي ليون، حيث وصل بعمر السابعة عام 2010.
ووصف رئيس النادي جان-ميشال أولاس هذا التمديد بـ «الحدث المهم جداً، تابع: «مع ريان لدينا فرص أكبر للفوز، لا يزال شاباً ولديه الكثير من الأمور ليتعلّمها».
ومنذ بداياته الاحترافية في موسم 2018-2019، شارك اللاعب الدولي مع منتخب الشباب في 65 مباراة «بينها 50 في الدوري الفرنسي»، مسجلاً تسعة أهداف «بينها واحد في الدوري».
وقال شرقي الجزائري الجذور: «من المهم أن أمدّد عقدي مع فريق مسقط رأسي، نادي القلب بالنسبة لي حيث لم أنفّذ بعد ما أرغب، آمل في خوض أكبر كم من المباريات لأثبت مكانتي مع أولمبيك ليون».

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ليون
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