قرعة ربع نهائي «أبطال الشرق»



كوالالمبور (أ ف ب)

أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم لمنطقة الشرق، مواجهة تقليدية بين فيسيل كوبي الياباني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، فيما يلعب أوراوا ريد دايموندز الياباني مع باثوم يونايتد التايلاندي.

وتقام المباراتان الاثنين في سايتاما اليابانية، بمواجهة واحدة دون ذهاب وإياب.

وكان تشونبوك هيونداي، حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، تغلب على مواطنه دايجو أف سي 2-1 في الرمق الأخير بعد شوطين إضافيين الخميس في دور الـ16، فيما صدم فيسيل كوبي الياباني مواطنه يوكوهاما مارينوس 3-2، معوّضاً تراجعه المحلي.

وقال تاكايوكي يوشيدا مدرب فيسيل كوبي الذي بلغ نصف النهائي خلال مشاركته الأولى في 2020: سنواجه فريقاً رائعاً من كوريا الجنوبية.

من جهته شدّد كيم سانج-سيك مدرب تشونبوك على أن الفرق متكافئة في هذه المرحلة، ونقل عنه موفع الاتحاد الآسيوي للعبة: نحن الآن نركز على تعافي اللاعبين ذهنياً وبدنياً، ثم سوف نستعد لتقديم مباراة جيدة أمام فيسيل كوبي يوم الاثنين، وهنالك منافسة تقليدية مع أندية اليابان، ولهذا فإننا سنحاول ما بوسعنا من أجل الفوز.

وفي المباراة الثانية، يلعب أوراوا رد دايموندز الياباني بطل 2007 و2017، والفائز على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر، مع باثوم يونايتد التايلاندي الذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه السهل أيضاً على كيتشي من هونج كونج 4-صفر.

وستكون المباراة مميزة لمدرب أوراوا الإسباني ريكاردو رودريجيس الذي أشرف على باثوم يونايتد في 2015 «لدي ذكريات جيدة معهم، والمباراة ستكون خاصة بالنسبة لي».

في المقابل، أعرب ماكوتو تيغوراموري مدرب باثوم يونايتد عن سعادته بالقرعة: نتشرف للعب أمامهم، سوف نتعرف خلال المباراة على مستوى تطورنا كفريق ومدى قدرتنا على منافسة أحد أفضل الأندية في قارة آسيا.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه «رقم قياسي»، بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في نوفمبر الماضي في الرياض.