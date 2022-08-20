تونس والبرازيل ودياً بعد «نصف قرن»



تونس (أ ف ب)

ستخوض تونس مواجهتها الثانية مع البرازيل، ودياً في 27 سبتمبر المقبل في أوروبا، استعداداً لمونديال 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي.

وكتب الاتحاد التونسي في حسابه على موقع فيسبوك: بعد 50 سنة، يعود المنتخب التونسي، لمواجهة البرازيل، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ.

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم «السيليساو» 4-1.

وتستضيف البرازيل باعتبارها الجهة المنظمة، المنتخب الوطني، في لقاء سيدور في أحد الملاعب الأوروبية، التي سيقع تحديدها في الأيام القادمة، بحسب ما أضاف الاتحاد التونسي، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنها ستقام في فرنسا.

ويدخل «نسور قرطاج» أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر المقبل، قبل مواجهة البرازيل ثم ودية أخرى في 22 منه.

وكانت تونس خاضت بطولة «كأس كيرين» الدولية الودية في اليابان في يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي «2-صفر» بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي ثم اليابان «3-صفر»، بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل التي ستواجه غانا أيضاً في 23 سبتمبر، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا. وسيعلن تيتي مدرب البرازيل الذي سيتخلى عن منصبه بعد نهائيات كأس العالم، عن تشكيلته في التاسع من الشهر المقبل.